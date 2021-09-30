منح من الصندوق الكندي لكافة المنظمات في شمال افريقيا والشرق الاوسط العاملة في قطاع الصحة لتقديم المشاريع

فرصة تمويل

تطلق ماديرو جولتها السنوية الأولى من المنح لدعم مبادرات تخفيف المعاناة المتعلقة بالصحة. فرصة التمويل هذه متاحة لأي منظمة تساعد المجتمعات منخفضة الموارد أو المجتمعات المهمشة أو السكان الذين يواجهون عدم المساواة الصحية في جميع أنحاء العالم.

قد تركز المشاريع على أي حالة صحية وأي نوع من التدخل الصحي. لكي يتم النظر فيها ، يجب أن تعرض المشاريع تأثيرًا مباشرًا على المستفيدين منها.

يدعو Madiro إلى تقديم مقترحات للحصول على منحة بقيمة 100،000 دولار كندي ، ومنحة واحدة بقيمة 50،000 دولار كندي ومنحة واحدة بقيمة 25،000 دولار كندي لدعم المبادرات التي سيتم تنفيذها خلال العامين المقبلين.