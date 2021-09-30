وَعَنْ آهَاتِ حُبِّي بَلِّغِيهَا

وَعَنْ آهَاتِ حُبِّي بَلِّغِيهَا
الشاعر الدكتور والروائي المصري / محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم شاعر المائتي معلقة
أَيَا شَمْسَ الْمَحَبَّةِ أَيْقِظِيهَا = وَعَنْ آهَاتِ حُبِّي بَلِّغِيهَا
وَإِنْ تَاقَتْ إِلَى الْأَشْعَارِ يَوْماً = فَمِنْ لَفَحَاتِ حُبِّي أَنْشِدِيهَا
وَقُولِي لِلْحَبِيبَةِ إِنَّ قَلْبِي = مِنَ الْأَعْمَاقِ شَوْقاً يَبْتَغِيهَا
لَهِيبُ الشَّوْقِ يُحْرِقُنِي بِنَبْضٍ = أُحسُّ بِوَقْعِهِ فِي قَعْرِ فِيهَا
فَلَا تَهِنِي بِعَرْضِ قَنَاةِ قَلْبِي = مَشَاهِدُهَا فُصُولٌ مِنْ ذَوِيهَا
وَغُوصِي فِي أَحَاسِيسِ التَّرَجِّي = وَبِالْأَشْوَاقِ دَوْماً حَسِّسِيهَا
وَقُولِي : ” إِنَّ مُحْسِنَ فِي عَنَاءٍ = مِنَ الْحُبِّ الْمُتَيَّمِ وَاحْضُنِيهَا
الشاعر الدكتور والروائي المصري / محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم شاعر المائتي معلقة
[email protected] [email protected]
وَعَنْ آهَاتِ حُبِّي بَلِّغِيهَا
وَعَنْ آهَاتِ حُبِّي بَلِّغِيهَا