إجبار على تسليم بطاقات الناخبين.. ما الذي يفعله العمال الكردستاني في العراق؟

كشف قائممقام سنجار محما خليل، اليوم الخميس، عن قيام حزب العمال بالعديد من الاعمال الاجرامية في القضاء، مبينا ان عناصر الحزب تجبر الأهالي على تسليمهم بطاقات الناخبين.

وقال خليل في حديث ان “عناصر حزب العمال الكردستاني يسيطرون على قضاء سنجار ويمارسون اعمال وحشية كبيرة”.

وأضاف ان “حزب العمال يجبر الأهالي في سنجار على تسليم بطاقاتهم الانتخابية للتصويت بها في يوم الاقتراع لصالح أحزاب وفصائل مواليه اليهم”، مشيرا الى ان “من يرفض التسليم من الأهالي يتعرض للتهديد”.

وأفاد ان “عناصر الحزب منتعت الترويج بالدعاية الانتخابية لاي حزب في القضاء غير موالي لهم فضلا عن مواصلة الخطف والتجنيد للشباب والفتيات وتدريبهم في جبل قنديل من دون علم ذويهم او تحرك من قبل الحكومة المركزية”.