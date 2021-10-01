تمر وخبز وحساء.. السيد الصدر يشارك مرشحي الكتلة الصدرية وجبة غداء (فيديو) 

اظهر تسجيل فيديوي، اليوم الخميس، مشاركة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مرشحي الكتلة الصدرية وجبة غداء من التمر والخبز والحساء.

ووفقا لتصوير حصلت عليه (بغداد اليوم)، فقد شارك السيد مقتدى الصدر مرشحي الكتلة الصدرية وجبه من الغداء في القاعة المخصصة للقاءاته بالحنانة مكونة من التمر والخبز والحساء واللبن.