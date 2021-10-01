خبير اقتصادي دولي: عقود إيقاف حرق الغاز قد تحل أحد أكبر مشاكل العراق

ترجمة / حامد أحمد

في الوقت الذي يسعى فيه العراق لتحقيق هدفه الجديد بالوصول الى سقف انتاج نفطي بقدر سبعة مليون برميل في اليوم بحلول العام 2025، فانه قد كرر مرارا بانه سيتوصل أيضا الى إيقاف حرقه للغاز المصاحب بحلول الموعد نفسه.

مع كل هذه الأهداف المطروحة في البلد وما يصاحب هذه التعهدات من شكوك في تحقيقها، يقول الخبير الاقتصادي الدولي، سايمون واتكنز، في تقريره إن أي تحرك قدما نحو هذا الهدف سيسمح للعراق بتحويل هذا الغاز المحروق الى مصدر مالي والشروع بتنمية قدرة تجارية حقيقية بتصدير الغاز الى آسيا كمرحلة أولى.

ويقول الخبير الاقتصادي البريطاني، واتكنز: ان هذا الانجاز سيسمح للعراق أيضا باستخدام هذه الموارد الطبيعية في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية ويتوصل لمرحلة التوقف عن اعتماده على ما يستورده من غاز من البلد المجاور ايران، وهو امر تلح عليه الولايات المتحدة باستمرار.

تشير التقديرات الى ان العراق يأتي بالدرجة الثانية عالميا بعد روسيا بكميات الغاز التي يحرقها سنويا رغم انضمامه مؤخرا لمبادرة الانتهاء من حرقه بحلول العام 2030 التي ترعاها الأمم المتحدة بمشاركة البنك الدولي. ويذكر ان العراق قد احرق العام الماضي ما يقارب من 17,37 مليار متر مكعب من الغاز. الأسبوع الماضي تمت المصادقة على صفقة تأخرت كثيرا مع شركة، بيكر هيوز Baker Hughes، الأميركية للصناعات النفطية والتي سبقتها توقيع اتفاقية من أربع شعب مع شركة توتال اينيرجيز Total Energies، الفرنسية، التي تبشر أخيرا ببعض التقدم في هذا المجال.

العقد مع شركة بيكر هيوز الأميركية الذي كان من المفترض أصلا ان يبدأ نهاية عام 2018، سيقوم بجمع ومعالجة 200 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المصاحب من موقع حقل الغراف والناصرية بالإضافة الى حقول نفطية أخرى شمال مدينة البصرة. ومن المفترض ان يتحقق هذا بالتوازي مع زيادة مرسومة بمعدلات انتاج النفط في حقل الغراف من 90,000 برميل باليوم الى 230,000 برميل في اليوم وفق رعاية مشتركة من قبل شركة Japex النفطية اليابانية وشركة بيتروناس الماليزية وشركة نفط الشمال العراقية.

بالنسبة لصفقة تجميع ومعالجة الغاز لشركة بيكر هيوز، فان المرحلة الأولى وفقا لوزارة النفط، ستشتمل على حلول معالجة الغاز الجزئية المتطورة التي يتم تحضيرها في مجمع غاز الناصرية لتجفيف وضغط الغاز المحروق من اجل توليد اكثر من 100 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا. المرحلة الثانية ستشتمل على توسيع محطة الناصرية لتصبح منشأة غاز سائل طبيعي متكاملة تتم فيها معالجة 200 مليون قدم مكعب من الغاز الجاف والغاز السائل والغاز المكثف. كل هذا الحجم من انتاج الغاز سيذهب لقطاع توليد الطاقة الكهربائية المحلي، مع تصريح شركة بيكر هيوز بان معالجة الغاز المحروق في هذين الحقلين ستوفر ما مقداره 400 ميغا واط من الطاقة لشبكة الكهرباء العراقية. واستنادا لنائب وزير النفط، كريم حطاب، فان هذا المشروع سيستغرق فترة 30 شهرا لإكماله.

حقيقة ان هذه هي الصفقة الثانية المشابهة التي يصادق عليها العراق خلال الأسابيع القليلة الماضية، ورغم تأخر كلاهما لسنوات، فانه أمر يدعو لبشارة خير والتفاؤل بالنجاح . المشروع الذي ستتولاه شركة توتال الفرنسية بتجميع وتصنيع الغاز من خمسة حقول نفطية جنوبي العراق من المقدر له ان ينتج 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا كمرحلة أولى على ان يزداد هذا المعدل الى الضعف خلال اكمال المرحلة الثانية.

تمكُّن العراق من تصنيع ومعالجة الغاز المصاحب بدلا من هدره وحرقه في الجو سيسمح له أيضا بإحياء مشروع نبراس للبتروكيماويات الذي توقف العمل فيه منذ فترة طويلة والذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار. الخطط التصميمية الاصلية لمشروع نبراس، المبرمة بين شركة شل Shell الهولندية ووزارة النفط ووزارة التصنيع والمعادن، هو ان يتمكن المشروع من إنتاج 1.8 مليون طن متري سنويا من المنتجات البتروكيماوية المتعددة. وقد يصبح هذا أول اكبر مشروع عراقي ضخم للبتروكيماويات منذ بداية حقبة التسعينيات، وأحد اكبر أربعة مجمعات كبرى في البلاد فقط للبتروكيماويات التي تضم أيضا مجمع خور الزبير في الجنوب و مجمع المسيب قرب بغداد ومجمع مصفى بيجي شمال بغداد التي تديرها الشركة العامة للصناعات البتروكيماوية العراقية.

ويشير الخبير الاقتصادي البريطاني الى انه منذ العام 2012 والعراق يركز اهتمامه على القطاع النفطي فقط، ولكن مع حافز قليل للمرحلة الثانية ان يكون التركيز على الصناعة البتروكيماوية وقطاع التكرير وإنتاج المشتقات النفطية، وهو امر حيوي جدا يمكن من خلاله كسب موارد مالية إضافية.

لقد حققت شركة شيل مهمة جيدة مع شركة غاز البصرة بالوصول الى معدلات غاز الايثان لاكثر من مليار قدم مكعب في اليوم، مما يعني ان غاز الايثان يمكن استخراجه على نحو مستمر وثابت ويكون مادة أولية متوفرة للصناعات البتروكيماوية. مصادر عديدة ذكرت هذا العام ان شركة غاز البصرة تخطط لزيادة طاقة انتاج الغاز الى 1.4 مليار قدم مكعب باليوم في غضون سنتين والوصول الى انتاج 2 مليار قدم مكعب بعد ذلك. مع جهود مثابرة لمسك الغاز وتصنيعه والاستفادة منه بدلا من حرقه ومع استمرار تعاون شركة شل و غاز البصرة، واذا ما تحقق انجاز مشروع نبراس للبتروكيماويات، حسب ما مخطط له للاكتمال خلال خمس سنوات، فانه من المتوقع ان يولد ذلك فوائد مالية للعراق تصل الى 100 مليار دولار خلال الفترة الأولية لحل عقده المستمرة لـ35 عاما.

عن موقع Oil Price البريطاني

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط