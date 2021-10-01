كيف و لماذا سيطرت طالبان على  نظام الحكم ؟

ترجمة ــ مهدي قاسم

اليوم لا يخفى على أحد أن دخول الاتحاد السوفياتي (السابق) إلى البلد عسكريا في كانون الأول/ديسمبر 1979 كان ردا على استفزاز الولايات المتحدة الأمريكية المعد بعناية. وكشف زبيغنيو بريجنسكي، مستشار الأمن القومي آنذاك لجيمي كارتر، في مقابلة أجريت معه في عام 1980، أن الرئيس الأمريكي وقع في 3 تموز/يوليو أمرا بأن تدعم وكالة الاستخبارات المركزية القوات المناهضة للسوفييت في كابول، أو المجاهدين. وفي اليوم نفسه، أبلغت الرئيس كارتر في مذكرة أنني أعتقد أن هذا سيثير تدخلا عسكريا سوفياتيا في وقت قصير”. وسأل صحفي صحيفة لو نوفل أوس لاحظناتور الفرنسية (ربما صدم) بريجنسكي عما إذا كان يأسف لهذا القرار.

“ما الذي أندم عليه؟ هذه العملية السرية كانت فكرة رائعة وهذا ما أغرى الروس إلى الفخ الأفغاني – لذلك ليس لدي ما أندم عليه. ولإبلاغ الرئيس بذلك، كتبت له في مذكرتي: “أخيرا سنحت لنا الفرصة للاتحاد السوفياتي لدخول في حرب فيتنام جديدة “.

وسأل الصحفي مرة أخرى: ألا يندم المستشار السابق حتى على دعم الولايات المتحدة للجماعات المتطرفة المستعدة لأعمال الإرهاب؟ تحدد إجابة بريجنسكي بالضبط موضوع هذه الدراسة: توسع الإمبراطورية الأمريكية (العسكرية) وتفكك السوفيت (الحتمي):

“ما هو الأكثر أهمية في تاريخ العالم؟ انهيار طالبان أو الإمبراطورية السوفيتية؟ بعض الإسلاموفوبيين أطلقوا النار، أو تحرير أوروبا الشرقية وبالتالي نهاية الحرب الباردة؟”

كما هو موضح أدناه،

والواقع أن “تحرير” أوروبا الشرقية كان ناجحا، ولكن الحرب الباردة ارتفعت كثيرا على مدى العقود الثلاثة الماضية إلى الحد الذي جعل الخبراء يخشون الآن العديد من الصراعات، وليس الحروب المحلية فحسب في المقر الأوروبي لحلف شمال الأطلنطي، فضلا عن واشنطن.

1. “بدايات”

وتظهر مذكرة مبكرة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، مؤرخة عام 1953، أنه عندما تم الانتهاء من عزل الرئيس الإيراني المنتخب ديمقراطيا محمد مصدق، وهو أمر “ضروري” للحفاظ على مصالح شركة النفط البريطانية للنفط (BP) سليمة، خشية أن تقوم الحكومة الإيرانية الجديدة بتأميمها، جلبت وكالة الاستخبارات المركزية الشاه رضا بهلوي إلى السلطة. ومع ذلك، حتى بعد تنفيذ العملية، رأى خبراء وكالة الاستخبارات المركزية بوضوح أن حكم الشاه كان محدودا، وعاجلا أم آجلا، فإن هذه الخطوة سوف تأتي بنتائج عكسية. وبعد عقدين من الزمن، تجلى ذلك أولا في عودة الخميني إلى إيران ثم الثورة الإيرانية.

ومع ذلك، أصبح انقلاب وكالة الاستخبارات المركزية هذا في إيران نموذجا للأعمال السياسية لوكالة الاستخبارات المركزية في جميع أنحاء العالم. ومن أجل الحد من العواقب غير المرغوب فيها لهذه الأعمال السرية، اعتبرت الولايات المتحدة أنه من الضروري نشر قواعدها العسكرية.

واليوم، هناك أكثر من 900 قاعدة عسكرية أمريكية في جميع أنحاء العالم، وكثير منها بأموال دافعي الضرائب من البلد “المضيف”.

وفي هذه المرحلة، يجدر التذكير ببعض الأعمال السرية التي قامت بها وكالة المخابرات المركزية: إيران 1953، غواتيمالا 1954، كوبا، 1960 الكونغو، البرازيل 1964، إندونيسيا 1965، شيلي 1973، 1967-1973 اليونان، 1979 أفغانستان.

والمؤرخون القلائل الذين حققوا في هذه الصراعات على مدى العقدين الماضيين ثم نشروا تحذيراتهم ليسوا وحيدين ولا شيوعيين حتى: فالعام صفر، 11 أيلول/سبتمبر 2001، كان نتيجة مباشرة للتوسع الإمبراطوري للامبريالية الأمريكية، الولايات المتحدة، الذي حدث دون علم جزء كبير من المجتمع الأمريكي، ودون شفافية ومساءلة. وصلت هذه “الإمبراطورية” إلى حدودها الخاصة وأصبحت خارج نطاق السيطرة. (حدث شيء مماثل لجميع الإمبراطوريات حتى الآن).)

وقد زادت الأحداث المأساوية التي وقعت في 11 أيلول/سبتمبر 2004 من أصوات مؤيدي الرد العسكري. وهكذا استولى الرئيس بوش الابن على كل السلطة القانونية والمالية “لتدخين الإرهابيين خارج أماكن اختبائهم”. ومن أجل جعل الهجوم على العراق مبررا، فقد تبنت قرارا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حيازة “أسلحة نووية مدمرة” في العراق (كانت وكالة الاستخبارات المركزية والبنتاغون نفسه يعرفان أن هذا غير صحيح).

وبعد الهجوم على العراق و”دمقرطته ” تبعه أفغانستان. وكانت مهمتهم الإطاحة بحكومة طالبان، والتصرف بقسوة وحشية (جزئيا من المزشيدين)، مستشهدين بالدين الإسلامي، وتصدير “السلام” و”الديمقراطية” و”مساواة المرأة” ومنتجات المجمع العسكري الصناعي إلى أفغانستان، فضلا عن “الحرب على الإرهاب” بعقود التعاقد من الداخل. ما نادرا ما يذكره مراسلو وسائل الإعلام الدولية، الذين اشتروا أحد الأسهم في المجمعات العسكرية الصناعية في عام 2001، هو أنه بعد 20 عاما، ارتفعت أسهمه عشرة أضعاف: فقد وصلت الأسهم المدرجة في البورصة البالغة 10,000 دولار أمريكي الآن إلى سعر 100,000 دولار.

لقد انطوت الحرب الأفغانية على تكاليف مذهلة بالنسبة للولايات المتحدة، ولكننا الآن أقل وضوحا على الكيفية التي ساهم بها المجمع العسكري الصناعي– صعود صناعة المشاريع الأميركية (الطائرات والسفن الحربية التي تحملها والأسلحة الكيميائية الحيوية والصواريخ النووية) في الحفاظ على العمالة الأميركية عند مستوى والحفاظ على قدرة الاقتصاد الأميركي على المنافسة.

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لقد كان عام 1973 عاما حاسما بالنسبة لأفغانستان. في حين احتلت عواقب أزمة النفط (الأزمة الناجمة عن انفجار أسعار النفط) اهتمام غالبية الحكومات في الغرب والمجال السوفياتي، أعلن ساندار محمد داود، ابن عم وصهر الملك الأفغاني آنذاك ظاهر شاه، عن إنشاء الجمهورية الأفغانية ونشر أهداف التحديث. وشمل ذلك، في جملة أمور، تنمية الاقتصاد والتعليم العام والإلزامي. وكان هذا أيضا برنامج الحزب الديمقراطي الأفغاني. كان هذا الحزب فيلقا سياسيا مواليا للسوفييت يروج للأيديولوجية الشيوعية، ويعمل بدعم سوفياتي.

وأثارت خطة التعليم العام والإلزامي (وخاصة للفتيات) مقاومة من السكان الذكور المسلمين في البلد.

وقد حفز ذلك الولايات المتحدة على تقديم الدعم المسلح والمالي للمجاهدين، والذي استمر مع التدخل العسكري للاتحاد السوفييتي، أو استجابة القوى العظمى. أما الجماعات الأخرى فهي معروفة إلى حد كبير: فقد تم تعزيز الجماعات المتطرفة المتشددة في الإسلام، مما أدى إلى وصول طالبان إلى السلطة. أسامة بن لادن (الاقتصادي والمهندس) كانت محمية من قبل باكستان والمملكة العربية السعودية. وكان في طليعة “النضال من أجل الحرية” الذي انتهى بسلسلة الهجمات المأساوية التي وقعت في 11 أيلول/سبتمبر 2001.

وفي الوقت نفسه، انهار الاتحاد السوفييتي بالفعل، ويرجع ذلك جزئيا إلى تدخله العسكري الفاشل في أفغانستان في عام 1979، وهزيمته القبيحة التي انتهت بمقتل عشرات الآلاف من الجنود بلا معنى. وفي هذا الصدد، نجحت حسابات وكالة الاستخبارات المركزية والبنتاغون والحكومة الأمريكية. بيد أن أفغانستان لم تكن سوى أداة واحدة في لعبة القوة العظمى هذه في ذلك الوقت. وبقي الأمر على هذا النحو. وعلى الرغم من جميع المظاهر، لم يتغير هذا بين عامي 2001 و31 آب/أغسطس 2021.

وفي نهاية المطاف، تحول التدخل العسكري الأمريكي والحرب ضد أفغانستان، التي بدأت في عام 2001، إلى احتلال دائم ووجود “لبناء الديمقراطية” في أفغانستان. ومع ذلك، وبعد 20 عاما، في 15 آب/أغسطس 2021، أصبحت أفغانستان مرة أخرى تحت سيطرة الطالبان. واليوم، وعلى الرغم من أن ذلك على أساس مؤقت فقط، فإن البلاد لديها حكومة طالبان.

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ولكن لماذا لم يتم تطوير الديمقراطية الغربية في أفغانستان، ولم تتحقق الحقوق المدنية والمساواة بين الجنسين والأداء “الطبيعي” للاقتصاد؟ لماذا لم تجعلها المرة الألف؟ لماذا لم نفعل ذلك منذ عقدين؟

وأحد الأسباب الرئيسية لذلك، وإن لم يكن السبب الوحيد، يكمن في المنطق الأمريكي المتمثل في تصدير “نظام ديمقراطي محرر”. وفي بلد متعدد الأعراق واللغات جدلية مثل أفغانستان، لا يمكن تشغيل السيطرة المركزية إذا لم تكن تشمل هذه المجموعات الإثنية المحلية المتنوعة ولا تستند إلى ميزان قوتها. ومن أجل تحقيق “الحلم” الأمريكي، تجاهل عدد كبير من المنظمات غير الحكومية الأجنبية (ومجموعة كاملة من المبادرات التي تديرها المساعدات) هذا الوضع إلى حد كبير.

بالنسبة لمنفذي الأفكار الغربية، كان العمل وفقا لقيمهم الخاصة، دون معرفة اللغات والظروف المحلية، أكثر أهمية من “النجاحات” المحلية.

وقد دعم عمل منظمة حلف شمال الأطلسي ووكالات المعونة الدولية مترجمون شفويون محليون و”شيربا” لغويون، يتعين عليهم الآن الاختباء بعد سنوات من العمل، لأنهم كانوا خونة منذ تولي طالبان زمام الأمور. فقد اختفت معظم مليارات الدولارات من المعونة والدعم، ولا يزال أساس أداء الاقتصاد يأتي من عائدات صادرات الأفيون، والغالبية العظمى من الملاك المحليين (الذين ينتمون في كثير من الأحيان إلى أقليات قبلية وعرقية ودينية) يفعلون ما يريدون.

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للمرة الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أمر الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب الدائم للقوات الأمريكية من أفغانستان (والصومال) في مذكرة سرية للغاية تتجاوز المسار المؤسسي الرسمي، وحدد في البداية موعدا نهائيا في 15 كانون الثاني/يناير 2021. ولم يدع أي عضو في الحكومة الأفغانية في ذلك الوقت إلى هذا الاجتماع.

نفذ جو بايدن مرسوم ترامب الرئاسي بموعد نهائي جديد: بحلول نهاية آب/أغسطس 2021، غادرت جميع قوات حلف شمال الأطلسي أفغانستان بشكل دائم. وتركوا وراءهم معدات عسكرية بقيمة 80 بليون دولار، سقط بعضها في أيدي الطالبان وجزء آخر من مقاتلي المقاومة الذين يقاتلونهم.

كان لهذا القرار عواقب وخيمة، بغض النظر عن عدد المرات التي دافع فيها الرئيس الأمريكي الحالي عن القرار ودافع عنه. وقد أوضحت للجمهور في العالم الغربي أن حلف شمال الأطلسي هو في نهاية المطاف منظمة تسيطر عليها الولايات المتحدة، وبعد فوات الأوان لن يغير أي تحول خطابي ذلك. ولم يناقش بايدن انسحاب القوات مع بقية أعضاء حلف شمال الأطلسي. ووفقا لرد فعل اكبر الدول الاوروبية الاعضاء فى الناتو فان مهمتهم الان هى بناء قدرة عسكرية مستقلة عن القوات الامريكية .

الهجرة انتهت، يبدو أن الدائرة قد أغلقت. وقد فقدت جميع التكاليف والاستثمارات – أكثر من 100 بليون دولار، عقدين من الزمن، وهو “هدية” الدستور الأفغاني. وفي غضون أسبوعين، ألغت قوات طالبان كل هذا، وأعلنت على الأقل أنها أجنبية، وتستحق الشجب، وفي أسوأ الأحوال جريمة يعاقب عليها.

وكل شيء آخر مجرد تأخير من جانب الطالبان. وأي “أمل” في أن تتوصل الدوائر الدولية إلى اتفاق معها هو أمر ساذج، قائلا إنه ، كما قال أحد الخبراء البريطانيين، “إذا كانوا بحاجة إلى المال، فعليهم أن يفعلوا ذلك”. وهذه الافتراضات لا تأخذ في الاعتبار تفكير قادة طالبان، وبالتالي لا تأخذ في الاعتبار أكثر من المعتقدات العمياء.

وهذه الآمال والأفكار الغربية لا تعني شيئا لقيادة طالبان الحالية (بل إنها تفسر في أسوأ الأحوال على أنها استفزازات) لأنها لا تأخذ في الاعتبار بل ولا تعكس قيمها ومعتقداتها وأفكارها الدينية. ليس مرة أخرى، قد تقول.

وفي منتصف أغسطس/آب، كان لدى البنك المركزي الأفغاني الحد الأدنى من النقد، حيث بلغت معظم الاحتياطيات النقدية للبلاد في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك 9.5 مليار دولار. غير أن هذا لا يتاح في الواقع للبنك المركزي الأفغاني. وبالإضافة إلى ذلك، لديهم بعض السندات الحكومية. ومن المتوقع أن يكون انهيار الاقتصاد الأفغاني في نهاية أيلول/سبتمبر تقريبا، واعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر، من المشكوك فيه إلى حد كبير.

وفي السنوات الأخيرة، لم تجر أي دراسات (تحليلات أو مقترحات) بشأن كيفية وضع أداء الاقتصاد على أساس مستقل في العراق وأفغانستان. ولا كيف سيساعد ذلك في جذب ملايين اللاجئين إلى ديارهم. وتقوم الدول الثلاث في المنطقة – إيران وأفغانستان وباكستان – ببناء أنظمة معادية للغرب بدلا من الهياكل الديمقراطية الغربية. ويجب على الغرب أن يواجه ما نتج عن هيمنة الولايات المتحدة وتراجع هذه الهيمنة: فالولايات المتحدة ليست هي التي ستكون هدفا للاجئين الأفغان، بل أوروبا.

2. حالة الاقتصاد الأفغاني والصين

بالكاد تحسن الوضع في الاقتصاد الأفغاني على الرغم من وجود الولايات المتحدة ومنظمات الإغاثة الغربية الأخرى على مدى عقدين من الزمن. ويذكر التقرير الشامل إلى الكونغرس الأمريكي أن

وعلى الرغم من كل المساعدات التعليمية والصحية وغيرها، كان أعضاء المنظمات الاستشارية مهتمين بتنفيذ أفكارهم الخاصة أكثر من تطبيقها على الظروف المحلية واستدامة المؤسسات التي أنشأوها.

ويعمل 44 في المائة من القوة العاملة الأفغانية في الزراعة، وتحتل أفغانستان المرتبة 173 في ترتيب 190 بلدا، أو واحدة من أفقر البلدان في العالم. ويعمل نصف الاقتصاد على الأقل من خلال الاتصالات غير الرسمية وليس فقط بسبب إنتاج الأفيون وتهريبه. فالدخل القومي آخذ في الانخفاض باطراد، حيث يصل العجز التجاري في البلد إلى ما يقرب من ثلث الدخل القومي. ويرجع ثلثا الناتج المحلي الإجمالي إلى أموال المعونة والمعونة السابقة. 28 (!) في المئة من الميزانية هي نفقات عسكرية وأمنية. وبالمقارنة مع البلدان الأخرى المنخفضة الدخل، فإن هذا المعدل مرتفع للغاية، أي تسعة أضعاف المتوسط في البلدان الأخرى.

ولم تعترف أي دولة رسميا بحكومة جديدة في أفغانستان منذ وصول طالبان إلى السلطة. وقد أوقف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مساعداتهم الموعودة. ولكن من دون التدفق النقدي، فإن الاقتصاد لا يستطيع أن يعمل. ومن حسن الحظ أنه لا يوجد سوى 17 مصرفا في أفغانستان، وهي لا تعقد غالبية التدفقات النقدية، بل تقوم بذلك هيئة الصرافة (درجة العراف)،التي تصدر، بفضل اتصالاتها غير الرسمية، سندات الصرف للتجار المحليين (اسم الإجراء هو هافالا).

وخلاصة القول إن الانسحاب الدائم لقوات حلف شمال الأطلنطي، ووقف المساعدات، وإغلاق الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي الأفغاني، أدت بطبيعة الحال إلى التضخم، والنقص المزمن في الواردات، وتسبب الجفاف هذا العام في نقص الغذاء. إن القضية الأكثر أهمية، والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي (باستثناء حكومة الولايات المتحدة) تتفق على ضرورة التفاوض بشأن حكومة طالبان، لأن اندلاع حرب أهلية أخرى من شأنه أن يعرض المنطقة الوسطى والأوراسية بالكامل لخطر جسيم.

والصين وحدها هي التي اعترفت بهذا القيد في الأشهر الأخيرة. من الواضح لصناع السياسة الخارجيين الصينيين أن التخلي عن أفغانستان، في إشارة إلى الأفكار السياسية “الغربية”، ليس له نتائج عكسية فحسب، لأنه يثير، بل يمكن أن يزعزع استقرار، آسيا الوسطى بأسرها، والمنظمات الإسلامية العاملة في البلدان المجاورة لأفغانستان (باكستان وأوزبكستان وتركمانستان).

وليس من قبيل المصادفة إذن أن يكون أحد وزراء خارجية الصين قد أجرى بالفعل محادثات مع بعض قادة طالبان في تموز/يوليه، وفي 15 أيلول/سبتمبر دفع 31 مليون دولار كمساعدات لقيادة طالبان غير المكتتبة. وهذا يقودنا إلى السؤال الأكثر أهمية، وهو ليس غالبية الصحافة الدولية:

إلى أي مدى يعكس الوضع الأفغاني تفوق الاستراتيجيات الاقتصادية والمالية والدبلوماسية الصينية مقارنة بالاستراتيجيات العسكرية والاقتصادية والمالية الغربية، وفي المقام الأول الاستراتيجيات العسكرية والاقتصادية والمالية الأمريكية؟

ووفقا لأحد المحللين المطلعين على منطقة آسيا الوسطى والأوراسيوية، فإن قوة القيادة الإسلامية الأفغانية المتطرفة، الاستبدادية والمحافظة والمعادية للغرب، ليست فريدة من نوعها في المنطقة. المملكة العربية السعودية ليست معروفة بديمقراطيتها، ولا إيران. ومع الوجود العسكري والمساعدات والمبالغ الضخمة من المال، لم تفعل المنظمات الغربية في أفغانستان أي شيء منذ 20 عاما. ولم تستطع أن تلقي بظلالها على الفساد أو إنتاج الأفيون الوثيق الصلة، تماما كما أنها لم تتمكن من ضم غالبية السكان الأفغان إلى جانبهم، باستثناء بضع عشرات الآلاف من المساعدين والمترجمين الفوريين المحليين، الذين كانوا في ورطة خاصة مع انسحاب حلف شمال الأطلسي.

والصين، ولا سيما الحركات الإسلامية المتطرفة في آسيا الوسطى والدين الإسلامي للأقلية العرقية الأويغورية، لا ترغب للحظة واحدة في تغيير نظام طالبان أو إضفاء الطابع الديمقراطي عليه. وبدلا من ذلك، تسعى إلى التأثير على موقف حكومة طالبان الحالية، بل يمكنها التأثير عليه فقط بالوسائل الاقتصادية والمالية. وكجزء من برنامج “حزام واحد، طريق واحد” الذي أعلن عنه في عام 2013، سيتم إطلاق بناء خط أنابيب نفط بطول 2000 كيلومتر، بالتعاون مع كازاخستان والتركمان والأوزبكية، بالقرب من الحدود الشمالية لأفغانستان، يكمله استثمار بقيمة 400 مليار دولار (في إيران). وهذا لن يضمن فقط إمدادات الصين من المواد الخام، بل سيزيد أيضا بشكل كبير من عائدات الجمارك على النفط في أفغانستان، على سبيل المثال. ولن تقدم الصين لأفغانستان المساعدة المذكورة بالفعل فحسب، بل ستكون أيضا مبادرة لاستغلال مواردها المعدنية (التي تقدر حاليا بمليار دولار أمريكي).

وفي تحليل نشر قبل بضعة أيام، أشار أحد الخبراء بسخرية غير مغرضة إلى أن الصين، خلافا لجميع المفاهيم الخاطئة، لا توسع نفوذها على آسيا الوسطى من وجهة نظر سياسية، ولا على أفريقيا. وفي وقت مبكر من عام 1975، بنت الصين خط السكك الحديدية الفريد من نوعه في أفريقيا آنذاك بين زامبيا وتنزانيا، في حين دعمت الولايات المتحدة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا بمبالغ كبيرة من المال.

وعلى النقيض من كل الاعتبارات السياسية الحالية، فإن الأحداث الجارية في أفغانستان تظهر انحدارا لم يكن من الممكن تصوره من قبل في الهيمنة الأميركية. كتب السير هالفورد ماكيندر في تحليله الجيوسياسي قبل قرن من الزمان: “من يسيطر على جزء معزول من العالم سيكون حاكم العالم”. وتؤيد ذلك عمليات الاستعمار التي وقعت في السنوات ال 500 الماضية.

لم تعد أوراسيا وآسيا الوسطى تحكمها الولايات المتحدة الأمريكية، ولا حتى الدول الأعضاء الأخرى في حلف شمال الأطلسي. وسيتم الكشف عن كيفية تعايش حكومة طالبان المؤقتة الحالية مع هذا فى الشهور القادمة

المصادر والهوامش :

بيوان، جاي (2021): المغيرون النقديون في أفغانستان هم الأمل الأخير للنظام المالي. (إن تغيير أسعار العملات في أفغانستان هو الأمل الأخير للنظام المالي). أخبار RSSDaily، سبتمبر 2021.

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الترجمة عن صحيفة المساواة الجديدة الهنغارية