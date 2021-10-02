بعد القرار القضائي باعادة الشرعية للادارة .. منصات “المربد” تتعرض للقرصنة من قبل مراسل الشرقية

ابلغت مؤسسة المربد الاعلامية جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عن قيام مراسل قناة الشرقية ايمن الشيخ بسرقة منصات المؤسسة واغلاقها، بعد القرار القضائي الذي اعاد الادارة الشرعية الى مكانها الطبيعي.

وقال مدير المؤسسة الزميل ضياء البزوني ان “الشيخ” لا يمتلك اي صفة قانونية او مهنية داخل المؤسسة، واستغل سيطرة مدعي الادارة الذي حكم القضاء بعدم شرعيته كمال الاسدي، ليستولي على رموز منصات المربد كافة، ونشر اخبار كاذبة.

وطالب البزوني القائد العام للقوات المسلحة باخذ واجباته، وحماية المؤسسة من القرصنة، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات المصيرية للبلاد، وقال ان المربد اعدت لها خطة كبيرة من اجل تغطيتها.

وكانت ادارة المربد احتكمت للقضاء الذي اعاد الشرعية لها بعد نحو شهرين من استيلاء كمال الاسدي (شقيق ايمن) على مبنى المؤسسة واقدامه على تسريح اكثر من عشرة من الزملاء العاملين.

وتعرب الجمعية عن اسفها لقيام الزميل المراسل بارتكاب جريمة القرصنة، وتدعوه الى الامتثال لقرار القضاء، واعادة المنصات الى الادارة الشرعية.

كما تعلن الجمعية تضامنها مع الزملاء في المربد، واستعدادها للترافع عن المؤسسة لاستعادة منصاتها.

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