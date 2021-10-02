Posted on by

حقوق الإنسان تدخل نفق الإشكالات القانونيَّة الدستوريَّة

حقوق الإنسان تدخل نفق الإشكالات القانونيَّة الدستوريَّة

 بغداد: هدى العزاوي
دخلت المفوضيَّة العليا لحقوق الإنسان نفقاً من الإشكالات القانونية والدستورية التي تراكمت منذ قرار هيئة رئاسة البرلمان حل مجلس المفوضين بعد انتهاء مدته القانونية وعدم إيفاء البرلمان بالتزاماته باختيار خبراء لتشكيل مجلس مفوضين جديد وإيكال أمر مفوضية حقوق الإنسان إلى مدير من مجلس النواب في خرق قانوني ودستوري بحسب حقوقيين.
الدستور العراقي في المادة (102) عدَّ مفوضية حقوق الانسان هيئة مستقلة وحدد دور البرلمان بالجانب الرقابي فقط، وهذا ما أكد عليه قرار المحكمة الاتحادية مؤخراً بأن استقلالية المفوضية استقلالية مطلقة، كما أنَّ قانون مفوضية حقوق الانسان رقم 53 لسنة 2008 واضح أيضاً في أنَّ دور البرلمان يقتصر على تشكيل لجنة خبراء تأخذ على عاتقها تشكيل مجلس مفوضين يمارس عمله لمدة أربع سنوات بعد التصويت عليه من قبل
البرلمان.
ويقول الخبير في شؤون مفوضية حقوق الانسان علي البياتي في حديث : إنَّ “إخفاق البرلمان في تشكيل مجلس مفوضين جديد ليس مبررا لأن يتدخل في عمل المفوضية، وهو خرق واضح للدستور وقرار المحكمة الاتحادية، فالبرلمان يمارس اليوم دورا إداريا في المفوضية من خلال (المخول الإداري) الذي تم تنصيبه من قبله ومنح مهام إدارة المفوضية بعيداً عن الدور  الرقابي”، وتساءل: “إذا كان البرلمان هو من يدير هذه المؤسسة المختصة بحقوق الإنسان فمن سيراقبها إذاً؟!”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close