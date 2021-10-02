حقوق الإنسان تدخل نفق الإشكالات القانونيَّة الدستوريَّة

بغداد: هدى العزاوي

دخلت المفوضيَّة العليا لحقوق الإنسان نفقاً من الإشكالات القانونية والدستورية التي تراكمت منذ قرار هيئة رئاسة البرلمان حل مجلس المفوضين بعد انتهاء مدته القانونية وعدم إيفاء البرلمان بالتزاماته باختيار خبراء لتشكيل مجلس مفوضين جديد وإيكال أمر مفوضية حقوق الإنسان إلى مدير من مجلس النواب في خرق قانوني ودستوري بحسب حقوقيين.

الدستور العراقي في المادة (102) عدَّ مفوضية حقوق الانسان هيئة مستقلة وحدد دور البرلمان بالجانب الرقابي فقط، وهذا ما أكد عليه قرار المحكمة الاتحادية مؤخراً بأن استقلالية المفوضية استقلالية مطلقة، كما أنَّ قانون مفوضية حقوق الانسان رقم 53 لسنة 2008 واضح أيضاً في أنَّ دور البرلمان يقتصر على تشكيل لجنة خبراء تأخذ على عاتقها تشكيل مجلس مفوضين يمارس عمله لمدة أربع سنوات بعد التصويت عليه من قبل

البرلمان.

ويقول الخبير في شؤون مفوضية حقوق الانسان علي البياتي في حديث : إنَّ “إخفاق البرلمان في تشكيل مجلس مفوضين جديد ليس مبررا لأن يتدخل في عمل المفوضية، وهو خرق واضح للدستور وقرار المحكمة الاتحادية، فالبرلمان يمارس اليوم دورا إداريا في المفوضية من خلال (المخول الإداري) الذي تم تنصيبه من قبله ومنح مهام إدارة المفوضية بعيداً عن الدور الرقابي”، وتساءل: “إذا كان البرلمان هو من يدير هذه المؤسسة المختصة بحقوق الإنسان فمن سيراقبها إذاً؟!”.

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