عودة السوما لكتيبة منتخب سوريا

دمشق:أ ف ب

اختار المدير الفني لمنتخب سوريا لكرة القدم نزار محروس قائمة من 30 لاعباً لمباراتي كوريا الجنوبيَّة في سيئول في السابع من تشرين الأول الحالي ولبنان في الاردن في 12 منه في الجولتين الثالثة والرابعة لمنافسات المجموعة الاسيوية الاولى من الدور الثالث الحاسم المؤهل لمونديال قطر 2022.

واختار محروس القائمة النهائية بعد تعادله الودي مع نظيره الصيني 1-1 في معسكره التدريبي في الإمارات، ولعب المنتخب السوري بتشكيلة غاب عنها معظم المحترفين الذين سيلتحقون بمعسكر المنتخب تباعا. وشهدت التشكيلة عودة مهاجم الاهلي السعودي عمر السوما بعدما غاب عن الجولتين الأولى والثانية بداعي الإصابة. وتتصدر إيران المجموعة برصيد 6 نقاط مقابل 4 لكوريا ونقطتين للإمارات ونقطة واحدة لكل من سوريا والعراق ولبنان. وضمت القائمة 21 لاعبا محترفا في الخارج و9 محليين هم: إبراهيم عالمة وطه موسى وعبد اللطيف نعسان ومحمد صهيوني وتامر حج محمد وعمرو جنيات ويزن عرابي وسعد أحمد وكامل حميشة وعبد الرحمن ويس وخالد كردغلي ومؤيد عجان ومحمد عنز ومحمود البحر وأسامة أومري وأحمد الأشقر وفارس ارناؤوط وثائر كروما واسراء حموية ومؤيد خولي وحمود مواس وفهد اليوسف ومحمد مرمور وعلاء الدالي وزاهر ميداني واياز عثمان ومحمد عثمان وعمر خربين وعمر السوما.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط