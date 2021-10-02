فقدان حس الدهشة

بقلم مهدي قاسم

مع أنه نحن معظم العراقيين نكاد أن نفقد حس الدهشة و الاستغراب ، دون أن يفاجئنا أي أمر جلل و ضراوة خطب ، وذلك بسبب مراحل متلاحقة من فظائع و كوارث رهيبة وخيبات متتالية بسلسلة سورياليات سوداء التي مررنا أو نمر بها الآن أيضا ، أقول بالرغم كل ذلك ،اضبط نفسي ،أحيانا ، متلبسا بدهشة صغيرة و عابرة ، متسائلا و على نحو :

ــ إذا إن شعبا ــ مثل الشعب العراقي ــ يحتوي ضّاما بين صفوفه كل هذه الاعداد الكبيرة و الفيالق الهائلة جدا من فاهمين وناصحين و ناقدين و إصلاحيين و واعظين ومحللين متنبئين وحلالي مشاكل وأزمات ” استراتيجيين ” ومثقفين كبارا ، وعارفين كل شيء كثارا ، فأين هو الخلل والعطب والعلل إذن ؟..

فلماذا بمجرد أن يكون الإصلاحي المعارض في السلطة فسرعان ما يتحول إلى”معارص ــ من ” معارصة ” ظالم ، فاسد ، خائن ،بشكل علني وفاضح قد تخجل منه حتى عاهرة عريقة ؟!..

ولكنه بمجرد أن يترك السلطة أو يُطرد، فيرجع معارضا إصلاحيا مجددا ومتشدقا ناريا ، مهددا بكشف الفساد والفاسدين ، طبعا دون أن يذكر حتى ولو اسما واحدا من أسماء الفاسدين الكبار و المعروفين الشّطار ..

فلنتصور ــ مثلا وليس حصرا ــ حجم المهزلة والصفاقة، التي قد تصل لحد السفالة :

ـــ إن مِمَن يعتبرون أنفسهم زعماء و قادة ” عراقيين يؤلفون ” كتبا ” عن مواقفهم الوطنية الكاذبة ، عن ” تصوراتهم ” المستقبلية حول عمليات إصلاح وتحديث وتطوير وتحسين مستوى عيش وخدمات ، ويوعدون بإنجازات مستقبليه حتمية أيضا ؟!!ّ، بعد 18 عاما من مراحل فشل وفساد ونهب منظم للمال العام ، وإهمال تخريبي متواصل جعل من العراق أفشل دولة بعد الصومال .

بالمناسبة : في السابق كنا نعاني من قلة الفاهمين والناقدين و المحللين والإصلاحيين ودعاة التغيير على ندرتهم ..

أما الآن فنعاني من كثرتهم الطافحة !..

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