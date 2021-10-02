في إطار التعاون بين البلدين..صُنع في العراق في معرض القاهرة الدولي

القاهرة: اسراء خليفة

شارك العراق في معرض القاهرة الدولي في دورته الـ “54”، كضيف شرف بعدد من مشاركات وزارة الصناعة، في اطار التعاون والاتفاقات بين

البلدين.

وافتتح المعرض الخميس الماضي، بمشاركة 7 دول هي المملكة العربيَّة السعودية وإندونيسيا والسودان وفيتنام وسريلانكا وأوغندا فضلا عن دولة العراق.

وتقيم سفارة العراق لدى القاهرة وملحقيتها التجارية، اليوم السبت، خلال هذه المشاركة، احتفالية في المعرض بمناسبة “اليوم الوطني” للعراق.

ضم المعرض أكبر الأسماء التجارية من مختلف القطاعات الإنتاجية التي تشمل قطاعات الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والمفروشات والأجهزة الكهربائية والمنزلية والأثاث والمصنوعات الجلدية والمراتب والكيماويات فضلا عن منتجات عدد من الجهات الحكومية .

وقال مدير عام الشركات التعدينية في وزارة الصناعة رافد عبد الجليل: إنَّ الشركات المشاركة في المعرض تمثل القطاع العام وبعض شركات القطاع الخاص التي تناغم صناعتها مع الشركات

المصرية .

وأضاف أنَّ المشاركة العراقية كضيف شرف في المعرض ضمن سلسلة النشاطات التي تقوم بها كل من مصر والعراق والاتفاقيات التي عقدت بينهما .

وكانت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية نيفين جامع قد زارت الجناح العراقي وتفقدت المعروضات فيه بمشاركة السفير احمد نايف الدليمي، وقالت الوزيرة: إنَّ المعرض يعد الحدث التجاري الأهم والأكبر في مصر والشرق الأوسط ويحظى باهتمام عدد كبير من الدول على المستويين الاقليمي والعالمي، مؤكدة حرص وزارتها على إنجاح هذا المعرض وظهوره بالصورة التي تليق باسم وأهمية وتاريخ المعرض باعتباره أحد أقدم المعارض المقامة في مصر والذي يعد أكبر تجمع للشركات المصرية بمختلف قطاعاتها ومنتجاتها حيث حقق المعرض نجاحاً واستمرارية على مدار 53 عاماً.

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