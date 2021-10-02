قريباً.. نينوى منطقة خالية من الألغام والمخلفات الحربية

بغداد: شذى الجنابي

كركوك: نهضة علي

وصلتْ وزارة البيئة الى تطهير 90 % من مدن نينوى من الالغام والمخلفات الحربية، وتعمل حاليا على تخليص اهالي المناطق الزراعية من آثارها، في وقت اعلنت فيه تنفيذ مشروع لمساعدة ذوي الضحايا الذين سقطوا في مناطق محافظة كركوك جراء الحرب مع عصابات داعش الارهابية.

وقال المخول بادارة الوزارة، جاسم عبد العزيز الفلاحي، خلال مؤتمر صحفي عقده اثناء زيارته الى كركوك وحضرته مراسلة “الصباح”: ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اوعز بالاطلاع على واقع المحافظات وماتحتاجه ضمن قطاع البيئة، من اجل انهاء التحديات ومواصلة ستراتيجية اعادة الاعمار وازالة التلوث وتأثيرات الالغام والاضرار الكبيرة الناتجة عنها لا سيما في مناطق اطراف كركوك”. واوضح ان “دائرة شؤون الالغام لديها برنامج عمل بالتعاون مع شركات ومنظمات دولية، وكذلك الجهد العسكري للجهات الامنية، حيث استكملت اعمال المسح في البلاد، وهناك جهود لتسريع وتيرة العمل من اجل تحريك عجلة الاعمار واعادة النازحين”.

وتابع ان “الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع مساعدة ذوي الضحايا بالدعم النفسي والمعنوي في جميع المناطق، لاسيما المتضررين من اهالي ناحية تازة جراء القصف الكيمياوي للدواعش خلال المدة الماضية الذي ادى الى اصابات جلدية وفي العين والاطراف”.

واكد عبد العزيز ان “الوزارة لديها خطط لمعالجة التلوثات البيئية الناتجة عن المصانع وكذلك الصناعة النفطية، وهناك جهات رقابية لديها اجهزة ومعدات خاصة لبيان نسبة التلوث”.

وفي نينوى، ذكر مدير دائرة شؤون الالغام في وزارة البيئة ظافر محمود لـ”الصباح”: انه “تم تطهير 90 % من الالغام داخل مدن نينوى، وحاليا العمل يجري خارجها، لا سيما المناطق الزراعية التي وضع الدواعش فيها سدودا عالية بين القرى بهدف قطع التواصل بينها”.

وبين ان مساحة الموصل الملوثة بالالغام تبلغ 200 كم مربع قبل تطهيرها، الى جانب وجود مساحات جار العمل بها وصلت الى 50 كم مربع”.

واشار محمود الى ان “التركيز حاليا ينصب على المناطق الاكثر كثافة بالسكان، وكذلك التي تشهد عودة النازحين من اجل حماية الاسر من حوادث الالغام، لا سيما المناطق الزراعية في منطقة (فلفيل) الواقعة بالجانب الايسر من المحافظة، حيث سجلت حوادث كثيرة بين النساء والاطفال، ومن المؤمل الانتهاء من تطهيرها بالتعاون مع شركة سويسرية خلال الشهرين المقبلين”.

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