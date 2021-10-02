لأول مرة في العالم ابتكار أول سيارة قابلة للطي
أبتكر ألمصمم ألشهير كونيو أوكاوا أول سيارة في العالم قابلة للطي و تسمى هذه ألسيارة بأسم earth 1 , و قد تم تصميم هذه ألسيارة لتقليل مشكلة أزمة ألمواقف في العالم في العالم .
أبتكر ألمصمم ألشهير كونيو أوكاوا أول سيارة في العالم قابلة للطي و تسمى هذه ألسيارة بأسم earth 1 , و قد تم تصميم هذه ألسيارة لتقليل مشكلة أزمة ألمواقف في العالم في العالم .
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