لأول مرة في العالم ابتكار أول سيارة قابلة للطي

أبتكر ألمصمم ألشهير كونيو أوكاوا أول سيارة في العالم قابلة للطي و تسمى هذه ألسيارة بأسم earth 1 , و قد تم تصميم هذه ألسيارة لتقليل مشكلة أزمة ألمواقف في العالم في العالم .