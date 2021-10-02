مصير كومان مع برشلونة على المحك

مدريد:أ ف ب

بات مصير المدرب الهولندي لنادي برشلونة رونالد كومان على المحكّ أكثر من أيِّ وقت مضى عشية زيارة فريقه لملعب “واندا ميتروبوليتانو” في العاصمة مدريد اليوم السبت لمواجهة حامل اللقب أتلتيكو في قمة المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أُهين برشلونة مرة أخرى في مسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارة ثقيلة على يد مضيفه بنفيكا البرتغالي (صفر- 3)، هي الثانية تواليا له في المسابقة القارية العريقة بعد الاولى على ارضه بالنتيجة ذاتها امام بايرن ميونيخ الالماني. مثقل بالديون ويتيم بدون نجمه وقائده الأسطوري الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي، يغوص برشلونة في أزمة لا نهاية لها يمكن أن تكون قاتلة لمدربه كومان القريب من الإقالة بعد عام من تسلمه المهمة.

كومان الذي سيغيب عن دكة بدلاء النادي الكاتالوني بسبب عقوبة الإيقاف لمباراتين، لن ينفعه حتى فوز برشلونة في القمة لضمان بقائه كون الاصوات ارتفعت مطالبة بالتخلي عن خدماته والبحث عن مدرب جديد.

وحدها الروزنامة فقط في صالح كومان الآن، مع فترة الاستراحة الدولية رغم أنها تشير إلى أنه من المنطقي بالنسبة لبرشلونة تغيير مدربه بعد رحلته إلى واندا متروبوليتانو أكثر من ذي قبل.

وأبقت الهزيمة المذلة أمام بنفيكا النادي الكاتالوني في المركز الأخير للمجموعة الخامسة وصعبت مهمته في بلوغ الأدوار الإقصائية.

في الدوري الإسباني، يحتل المركز السادس، على الرغم من أنه يمكن تصحيح مساره بسهولة أكبر، بالنظر إلى أنه يتخلف بفارق خمس نقاط فقط عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر، ويملك مباراة مؤجلة ضد اشبيلية.

على الرغم من ذلك، يبدو أنَّ القليل من المسؤولين في النادي الكاتالوني على استعداد لمنح كومان الوقت الكافي لتعويض ما كان بداية بائسة للموسم، مليئة بالنتائج المخيبة للآمال والأداء السيئ.

ويعني الإيقاف لمباراتين أنَّ كومان لن يكون على دكة البدلاء اليوم السبت لما يمكن أن تكون آخر مباراة له على رأس الإدارة الفنية للنادي، وربما يكون أفضل أمل له في الاحتفاظ بمنصبه هو أنَّ يفشل لابورتا في إيجاد خليفة له يتحمل مسؤولية قيادة النادي في هذه الفترة الحساسة التي يمرّ بها.

في الجانب الاخر يتقدم أتلتيكو مدريد بنقطتين فقط على برشلونة بعد تعثره الأسبوع الماضي أمام ديبورتيفو ألافيس الذي خسر جميع مبارياته الخمس السابقة.