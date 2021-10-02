منظمة دولية تؤشر بطء تعافي الاقتصاد في العراق

قامت منظمة التجارة الدولية ، والمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في العراق ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية ، بأجراء استطلاع ، شمل دراسة جماعية مشتركة تتبعت 893 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في العراق .

وبحسب الاستطلاع الذي نشره موقع ” the releif web” وترجمته (بغداد اليوم ) فأن “الشركات الصغيرة والمتوسطة تواصل التعافي ببطء من الصعوبات الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا ، تستمر أرقام التوظيف والإيرادات في الزيادة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستطلاع ، لكنها لا تزال دون مستويات ما قبل الجائحة”.

واضاف البيان نقلا عن المنظمات الدولية انه “تم مسح الشركات البالغ عددها 893 في أربع جولات بين حزيران 2020 وحزيران 2021”

وتابع “حوالي واحد من كل أربعة من الشركات عبر القطاعات المشمولة في الدراسة – الزراعة والنجارة والكيماويات والبناء والتعليم وإنتاج الأغذية والتصنيع والخدمات الطبية والخدمات العامة والمواد والتكنولوجيا والمنسوجات والسيارات- قلقون للغاية بشأن التعافي من أزمة كوفيد”

كما أفاد الاستطلاع ان 3٪؜ فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق تلقت مساعدات من الحكومة أو المنظمات غير الحكومية ، بينما قالت حوالي نصف الشركات التي لم تتلق دعم برنامج كورونا للتعافي إنها لم تكن على علم بمثل هذه البرامج ، بينما ذكر آخرون أن المساعدة المتاحة لا تلبي احتياجات أعمالهم”.

ووفقاً لمالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة ، عندما سألوا افتراضيا عن نوع الدعم الحكومي الذي سيساعدهم أكثر من غيرهم للتعامل مع أزمة فيروس كورونا ، كانت الإجابات هي : “البرامج المالية (58٪) ، ودعم العاملين لحسابهم الخاص (46٪) ، و دعم الإيجار (37٪)

كما أدت الأزمة الصحية التي أحدثها فيروس كوفيد -19 إلى زيادة المشكلات الأخرى مثل عدم دفع العملاء للفواتير (46٪) ، وانخفاض الاستثمارات (36٪) ، والإغلاق المؤقت(40٪).

واشار الاستطلاع الى ان “النجارة والإنشاءات هما أكثر القطاعات تأخراً في المدفوعات بنسبة (57٪) ، بينما كان التعليم والتكنولوجيا القطاعات التي شهدت أكبر تخفيضات في الاستثمارات ، وإغلاق مؤقت (60٪ لكل منهما) ، على العكس من ذلك ، فإن الأغذية والزراعة هي القطاعات الأقل تأثراً في هذه الفئات”.

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