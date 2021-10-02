هوشيار عبدالله: بعد الانتخابات سيتصاعد غضب الشعب أكثر من السابق

قلل النائب هوشيار عبدالله من حجم التهويل الإعلامي المصاحب للانتخابات العراقية القادمة، داعياً الى عدم تعليق أمل زائف على هذه الانتخابات .

وقال في تغريدة نشرها اليوم، ان :” التهويل الإعلامي وإعطاء حجم كبير للانتخابات وجعل الشعب العراقي يعلق آماله عليها وكأنما هي سبيل النجاة وولادة جديدة للعملية السياسية ليس إلا أمل زائف “.

وأشار عبدالله الى أنه ” بعد الانتخابات سيتصاعد غضب الشعب أكثر من السابق ” ، مبيناً ان :” اللعبة السياسية العراقية في الحضيض وسنشهد ذلك وراء الانتخابات بشكل واضح “.

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