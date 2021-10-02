يوفنتوس يطمح إلى استغلال تألقه القاري

ميلانو: أ ف ب

يطمح يوفنتوس إلى استغلال تألقه اللافت في مسابقة دوري ابطال أوروبا عندما يحلّ ضيفا على جاره وغريمه تورينو في دربي المدينة على الملعب الاولمبي اليوم السبت في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدخل يوفنتوس إلى دربي تورينو في موقف غير معتاد من كونه خلف غريمه في المدينة في جدول ترتيب الدوري (المركز العاشر برصيد ثماني نقاط بفارق الاهداف خلف تورينو التاسع)، لكنه بدأ يكتسب بعض الزخم في الأسابيع الأخيرة، آخرها فوزه اللافت على ضيفه تشلسي الإنكليزي حامل اللقب 1 – صفر في الجولة الثانية من دور المجموعات للمسابقة القارية العريقة.وحقق فريق المدرب ماسيميليانو أليغري بداية مروعة للموسم حيث يتطلع لاستعادة اللقب الذي خسره أمام إنتر ميلان الموسم الماضي.وفشل يوفنتوس في تحقيق الفوز في مبارياته الأربع الأولى في الدوري، قبل أن يستعيد التوازن في المرحلتين الخامسة والسادسة بفوزين متتاليين، في حين كانت انطلاقته القارية مدوية بفوز كبير على مضيفه مالمو السويدي بثلاثية نظيفة وآخر غال على ضيفه تشلسي.

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