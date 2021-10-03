الانتفاضة‭ ‬في‭ ‬الناصرية‭ ‬ترهن‭ ‬التصعيد بالكشف‭ ‬عن‭ ‬مصير‭ ‬سجاد‭ ‬العراقي‭

‬‬بغداد‭ – ‬الناصرية‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬

اعلنت‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‭ ‬امس‭ ‬عن‭ ‬تنفيذها‭ ‬عمليتين‭ ‬ناجحتين‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭ ‬في‭ ‬محافظتي‭ ‬نينوى‭ ‬وكركوك‭. ‬

وأكد‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬العراقي‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬25‭ ‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭ ‬في‭ ‬نينوى‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬عمليات‭ ‬نوعية‭ ‬دقيقة‭ ‬استمرت‭ ‬لعدة‭ ‬أيام‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعتقلين‭ ‬كانوا‭ ‬يعملون‭ ‬بصفة‭ ‬مقاتلين‭ ‬ضمن‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بـ»ولايات‭ ‬نينوى‭ ‬ودجلة‭ ‬والجزيرة‭ ‬وصلاح‭ ‬الدين‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لـ»داعش‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬،‭ ‬صرح‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬القائد‭ ‬العام،‭ ‬اللواء‭ ‬يحيى‭ ‬رسول،‭ ‬بأن‭ ‬ثمانية‭ ‬من‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭ ‬آخرين‭ ‬تمت‭ ‬تصفيتهم‭ ‬بغارة‭ ‬جوية‭ ‬دقيقة،‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬نفذها‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬في‭ ‬كركوك‭. ‬

فيما‭ ‬احيا‭ ‬العراقيون‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وجنوب‭ ‬البلاد‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬لانتفاضة‭ ‬تشرين‭ ‬،‭ ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬امس‭ : ‬مرُّ‭ ‬علينا‭ ‬الذكرى‭ ‬الثانية‭ ‬لاحتجاجات‭ ‬تشرين‭ ‬التي‭ ‬طالبت‭ ‬بالدولة‭ ‬والإصلاح‭ ‬ورفض‭ ‬الفساد‭.‬

‏اليوم‭ ‬بدء‭ ‬العد‭ ‬التنازلي‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬المبكرة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬متبنيات‭ ‬تشرين‭ ‬الأساسية،‭ ‬لرسم‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬لوطننا،‭ ‬أمامنا‭ ‬أيام‭ ‬لاختيار‭ ‬الأصلح‭ ‬والأكثر‭ ‬نزاهة‭ ‬لتمثيل‭ ‬شعبنا‭. ‬

‏الخلود‭ ‬لشهداء‭ ‬العراق‭. ‬وبحسب‭ ‬مصدر‭ ‬أمني،‭ ‬الجمعة،‭ ‬فان‭ ‬القوات‭ ‬الامنية‭ ‬عاودت‭ ‬فتح‭ ‬الطرق‭ ‬المؤدية‭ ‬الى‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬ان»القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬باشرت‭ ‬بفتح‭ ‬الطرق‭ ‬المؤدية‭ ‬الى‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‭ ‬تباعا‮»‬‭.‬

واضاف،‭ ‬ان»ذلك‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬التظاهرات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬الساحة‭ ‬لاستذكار‭ ‬انتفاضة‭ ‬تشرين‭ ‬و‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬بالحراك‭ ‬في‭ ‬الناصرية‭ ‬مركز‭ ‬محافظة‭ ‬ذي‭ ‬قار،‭ ‬الجمعة،‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬وخطوات‭ ‬بيان‭ ‬ساحة‭ ‬الحبوبي‭ ‬بشأن‭ ‬الناشط‭ ‬المختطف‭ ‬سجاد‭ ‬العراقي،‭ ‬فيما‭ ‬رجح‭ ‬عدم‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬المقبلة‭ ‬بذي‭ ‬قار‭. ‬وأصدر‭ ‬متظاهرو‭ ‬ساحة‭ ‬الحبوبي‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬بيانا‭ ‬تحذيريا‭ ‬شديد‭ ‬اللهجة‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬الثانية‭ ‬لثورة‭ ‬تشرين،‭ ‬تطرقوا‭ ‬فيه‭ ‬لقضية‭ ‬أختطاف‭ ‬سجاد‭ ‬العراقي‭ ‬متهمين‭ ‬السلطة‭ ‬بالمماطلة‭ ‬في‭ ‬قضيتهِ‭ ‬ورفض‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬مصيرهِ‭. ‬

وذكر‭ ‬المصدر‭ ‬،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحراك‭ ‬قرر‭ ‬إعادة‭ ‬نصب‭ ‬الخيام‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الحبوبي‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬الناصرية‭ ‬مركز‭ ‬المحافظة،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬مصير‭ ‬سجاد‭ ‬العراقي‭ ‬خلال‭ ‬المدة‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬البيان‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحراك‭ ‬لن‭ ‬يقف‭ ‬عند‭ ‬هذا‭ ‬الحد‭ ‬بل‭ ‬ربما‭ ‬يطور‭ ‬من‭ ‬عمله‭ ‬للضغط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تنفيذ‭ ‬مطالبه‭ ‬وسيمنع‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬المحافظة‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬البيت‭ ‬الوطني‭ ‬بذي‭ ‬قار،‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬الخيام‭ ‬التي‭ ‬ستنصب‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الحبوبي‭ ‬للمطالبة‭ ‬بالكشف‭ ‬عن‭ ‬مصير‭ ‬المغيب‭ ‬سجاد‭ ‬العراقي‭. ‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الناصرية‭ ‬،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬الخيام‭ ‬التي‭ ‬ستنصب‭ ‬في‭ ‬البدء‭ ‬بساحة‭ ‬الحبوبي‭ ‬هي‭ ‬خيمة‭ ‬واحدة‭ ‬وستكون‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬خيمة‭ ‬ام‭ ‬سجاد‭) ‬وسيكون‭ ‬هدفها‭ ‬المطالبة‭ ‬بالكشف‭ ‬عن‭ ‬مصير‭ ‬ولدها‭ ‬المغيب‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬كامل‮»‬،‭ ‬مرجحا‭ ‬‮«‬ازدياد‭ ‬إعدادها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة،‭ ‬كوسيلة‭ ‬ضغط‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬لغرض‭ ‬الوفاء‭ ‬بتعهداتها‭ ‬بشأن‭ ‬القضية‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬تظاهر‭ ‬المئات‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬والجنوب‭ ‬إحياء‭ ‬للذكرى‭ ‬الثانية‭ ‬لانطلاقة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الشعبية‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2019،‭ ‬في‭ ‬تحرك‭ ‬يأتي‭ ‬قبيل‭ ‬انتخابات‭ ‬برلمانية‭ ‬مبكرة‭ ‬لا‭ ‬يتوقع‭ ‬خبراء‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬تغييراً‭ ‬كبيراً‭. ‬

كان‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬تجري‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬موعدها‭ ‬الطبيعي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2022،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬عقدها‭ ‬مبكراً‭ ‬كان‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬وعود‭ ‬حكومة‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬التي‭ ‬تولت‭ ‬السلطة‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬تظاهرات‭ ‬خريف‭ ‬العام‭ ‬2019‭ ‬حين‭ ‬نزل‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬العراقيين‭ ‬إلى‭ ‬الشارع‭ ‬مطالبين‭ ‬بإسقاط‭ ‬النظام‭. ‬

وسط‭ ‬حضور‭ ‬أمني‭ ‬مكثّف،‭ ‬رفع‭ ‬المتظاهرون‭ ‬الذين‭ ‬بدؤوا‭ ‬المسير‭ ‬نحو‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية،‭ ‬مركز‭ ‬احتجاجات‭ ‬العام‭ ‬2019،‭ ‬الرايات‭ ‬العراقية‭ ‬وصور‭ ‬شباب‭ ‬قتلوا‭ ‬خلال‭ ‬القمع‭ ‬الدموي‭ ‬الذي‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬التظاهرات‭ ‬حينها،‭ ‬وراح‭ ‬ضحيته‭ ‬نحو‭ ‬600‭ ‬شخص‭ ‬فيما‭ ‬جرح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬ألفاً‭. ‬

وتضمنت‭ ‬اللافتات‭ ‬كذلك‭ ‬صور‭ ‬ناشطين‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬إيهاب‭ ‬الوزني،‭ ‬رئيس‭ ‬تنسيقية‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬كربلاء،‭ ‬الذي‭ ‬أردي‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬برصاص‭ ‬مسلّحين‭ ‬أمام‭ ‬منزله‭ ‬بمسدسات‭ ‬مزوّدة‭ ‬كواتم‭ ‬للصوت‭. ‬

ورفع‭ ‬آخرون‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬متى‭ ‬نرى‭ ‬القتلة‭ ‬خلف‭ ‬القضبان‮»‬‭ ‬و»نريد‭ ‬وطنًا‭ ‬نريد‭ ‬تغييرًا‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬المتظاهرون‭ ‬يطالبون‭ ‬الحكومة‭ ‬بمحاسبة‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬الاغتيالات‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬الناشطين‭. ‬

رفع‭ ‬متظاهرون‭ ‬أيضًا‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬انتخاب‭ ‬نفس‭ ‬الوجوه‭ ‬مذبحة‭ ‬للوطن‮»‬‭ ‬و»كلا‭ ‬كلا‭ ‬للأحزاب‭ ‬الفاسدة،‭ ‬كلا‭ ‬كلا‭ ‬للسياسيين‭ ‬الفاسدين‮»‬‭ ‬و»لا‭ ‬تنتخب‭ ‬من‭ ‬قتلني‮»‬‭. ‬

جنوباً‭ ‬في‭ ‬الناصرية‭ ‬التي‭ ‬قتل‭ ‬فيها‭ ‬128‭ ‬متظاهراً‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬القمع‭ ‬وتعدّ‭ ‬معقل‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق،‭ ‬أحيا‭ ‬المئات‭ ‬الذكرى‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الحبوبي‭ ‬ذات‭ ‬الرمزية‭ ‬الكبيرة،‭ ‬مطالبين‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬قتل‭ ‬وخطف‭ ‬ناشطين‭. ‬

واعتبر‭ ‬المتظاهر‭ ‬علي‭ ‬الشمخاوي‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬لحظات‭ ‬تاريخية‭ ‬نستذكر‭ ‬فيها‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬والمواجهات‭ ‬مع‭ ‬قوى‭ ‬الفساد‭ ‬والقتل‭ ‬والسلوك‭ ‬الإجرامي،‭ ‬أمام‭ ‬صمت‭ ‬الحكومة‮»‬‭. ‬