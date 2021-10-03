التربية النيابية ترجِّح الدوام الحضوري والوزارة تنتظر قرار الصحة والسلامة

بغداد: اسراء السامرائي

رجحت لجنة التربية النيابية ان يكون الدوام خلال العام الدراسي الجديد حضوريا والذي يبدأ في الـ20 من الشهر الحالي، بينما تنتظر وزارة التربية القرار النهائي بهذا الصدد.

وقال عضو لجنة التربية النيابية رعد المكصوصي : إن “العام الدراسي الجديد من المتوقع ان يبدأ في الـ20 من الشهر الحالي”.

واشار الى “تكثيف الاجتماعات مع هيئة الرأي في وزارة التربية لدراسة واقع السنة الدراسية للطلبة والتلاميذ والدوام الذي سيكون حضوريا بنسبة 100 % ولجميع المراحل الدراسية”.

واوضح المكصوصي أن “القرارات في ما يخص العام الدراسي تؤخذ تبعا لتوصيات خلية الازمة الصحية”، مشيرا الى ان “التعليم الحضوري ممكن ان يرافقه الالكتروني ليكون متماشيا مع متغيرات الوضع الوبائي للبلد مستقبلا”.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق لـ”الصباح”: إن “الوزارة تتجه لاعتماد الدوام الحضوري، لكن هذا متوقف على قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”، لافتا الى ان “الوزارة تعمل على توحيد الرؤية والمناقشات قبل المضي ببدء العام الدراسي”.

واكد أن “الوزارة تتابع حاليا بالتعاون مع وزارة الصحة موقف وعدد الملقحين بشكل عام والملاكات التربوية بشكل خاص، فضلا عن ان المديريات العامة في تعاون مستمر في تطبيق الاجراءات الوقائية لتخفيف وتقليل عدد الاصابات بوباء كورونا، اذ تم اعتماد فحص (البي سي ار) او (كارت اللقاح) عند الدوام في المديريات والمدارس عندما بدأ دوام الهيئات التربوية”.

ولفت فاروق الى ان “الوزارة عملت على تهيئة المدارس خلال المدة الماضية استعدادا للسنة الدراسية في ظل الظروف التي يمر بها البلد، اذ تمت تهيئة المناهج وخطة الدورات التدريبية والمقاعد الدراسية والبنى التحتية بحسب الامكانيات والميزانية المرصودة للوزارة”.

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