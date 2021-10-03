الصين تصدر بيانات المحافظ الاستثماريَّة الخارجيَّة وفقاً لكل قطاع

بكين: وكالات

بدأت هيئة النقد الأجنبي في الصين مؤخراً إصدار بيانات حول أصول المحافظ الاستثمارية الخارجية للبلاد التي يحوزها مالكون مقيمون، إذ كشفت عن بيانات كل قطاع على حدة.

وقالت الهيئة، مُنظم النقد الأجنبي في البلاد، إن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة شفافية البيانات بشكل

أكبر.

وأضافت الهيئة أنه وحتى نهاية العام الماضي 2020، بلغ إجمالي أصول المحافظ الاستثمارية الخارجية للقطاعات غير المالية 354.3 مليار دولار أميركي، ما يشكل 39 % من إجمالي أصول المحافظ الاستثمارية الخارجية للبلاد.

وأضافت بيانات الهيئة أن المؤسسات المالية غير المصرفية حازت 354.1 مليار دولار أميركي من الأصول المذكورة، ما يشكل أيضاً نسبة 39 % من الإجمالي، بينما حازت المصارف 191.5 مليار دولار أميركي من الأصول، أو 21 % من

الإجمالي.

وأظهرت نتائج بيانات رسمية سابقة أصدرتها الهيئة أن حجم أصول المحافظ الاستثمارية الخارجية الصينية «باستثناء الأصول الاحتياطية» بلغ 899.9 مليار دولار أميركي حتى نهاية العام الماضي 2020، منها 604.3 مليار دولار أميركي في استثمارات الأسهم، و 295.5 مليار دولار أميركي في استثمارات السندات.

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