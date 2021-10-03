انتهاء تصوير «حامل اللقب»

انتهى أبطال فيلم «حامل اللقب» من تصوير العمل، من بطولة دينا الشربيني وهشام ماجد ومحمد سلام وأحمد فتحي. ويدور العمل في إطار كوميدي حول خفايا لعبة كرة القدم وما يدور في الكواليس، سواء في الملعب قبل المباريات، أو في غرف خلع الملابس، وإصابات اللاعبين ومدى تأثير الإصابات على مستقبلهم الكروي، وانعكاس ذلك على حياتهم الأسرية، وهو من تأليف إيهاب بليل، وإخراج هشام فتحي.

ويستعد ماجد لبدء تصوير الجزء الثالث من مسلسل «اللعبة» بعد النجاح الكبير الذي حققاه في الجزء الأول والجزء الثاني، واللذين شارك فيهما معه شيكو، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم منهم، رانيا يوسف، ميرنا جميل، مي كساب، بيومي فؤاد، محمد ثروت، سامي مغاوري، حسام داغر، وعارفة عبد الرسول، تأليف: أحمد سعد والي، وإبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وأشرف على فريق الكتابة فادي أبو السعودي، من إخراج معتز التوني، وسيعرض الجزء الثالث في يناير/ تشرين الثاني المقبل على منصة «شاهد vip» ثم يعرض المسلسل بعدها على شاشة «MBC» مصر في رمضان المقبل.

من ناحية أخرى تشارك دينا الشربيني في المسلسل اللبناني «الزيارة»، والذي بدأت تصوير مشاهد منه خلال الفترة الماضية، ويشاركها في بطولته كارول عبود، إيلي متري، عبدو شاهين، سيرينا الشامي وكوكبة من الممثلين اللبنانيين، وينتمي إلى نوعية العمل ب 8 حلقات من الرعب والتشويق، وورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم وإخراج أدولفو مارتينيز.