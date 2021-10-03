رئيس الجمهورية: تمكين المرأة نقطة مهمة وجوهرية في الانتخابات

عَد رئيس الجمهورية برهم صالح، امس السبت، الانتخابات المقبلة بانها تأريخية، داعياً الى تمكين المرأة انتخابياً وسياسياً باعتبارها عنصراً أساسياً في التنمية والاقتصاد في البلد.

وذكر بيان رئاسي، أن ” صالح استقبل وفداً ضم عدداً من الناشطات ومن منظمات المجتمع المدني في عموم البلاد، وجرى خلال اللقاء بحث الانتخابات وضرورة المشاركة الواسعة فيها وخصوصاً من النساء”.

واضاف صالح، بحسب البيان، ان “الانتخابات التي ستجرى بعد أيام قليلة هي حدث تاريخي ومفصلي مهم للبلد، ويجب أن تكون تحولا باتجاه تحقيق ما هو مطلوب للعراق من إصلاح الأوضاع، وتأسيس حكم رشيد يلبي للعراقيين ما يستحقونه من حياة حرة كريمة”.

واشار، الى أن “تمكين المرأة انتخابياً نقطة مهمة وجوهرية في الانتخابات”، مبيناً أن “عدد الناخبات من النساء يبلغ نحو نصف عدد الناخبين الإجمالي، كما أن عدد المرشحات لهذه الانتخابات بلغ نحو 30 % من عدد المرشحين، متجاوزا الكوتا وهو مؤشر مهم على إصرار المرأة على المشاركة الفاعلة”.

وشدد رئيس الجمهورية، على “ضرورة توفير فرصة المشاركة الحرة لها في الانتخابات واختيار من تراه الأفضل”.

واوضح، ان “النظام الانتخابي الحالي يمكن المرأة من أن يكون لها حضور جيد في المؤسسة التشريعية من خلال الكوتا، رغم أنه غير متناسب مع توقعاتنا وتطلعاتنا نحو مشاركة أكبر”، لافتاً إلى أن “القانون الانتخابي متطور قياساً مع قوانين الكثير من البلدان، ونتمنى أن يتطور أكثر في الدورات الانتخابية المقبلة”.

واكد صالح، أن “قضية المرأة في المجتمع ضرورية ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتنمية والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي، وبدون تمكين المرأة لا يمكن للاقتصاد أن يتطور ولا للتنمية أن تتحقق”، مشيراً إلى أن “استهداف المرشحات عبر عمليات التسقيط حالة مؤسفة ومؤلمة وغير مقبولة، ويجب العمل على منع ذلك وضمان عدم تكرارها”.

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