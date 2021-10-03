رائد فهمي يستقبل وفد الديمقراطي الكردستاني

استقبل الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في مقر الحزب في بغداد، يوم الاثنين الماضي، السيد شوان طه مسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني والوفد المرافق له

واستعرض الجانبان العلاقات الطيبة بين الحزبين وتعاونهما المشترك في العديد من المجالات، وتطرقا إلى الوضع السياسي والمخاطر التي تواجه البلاد وضرورة تجاوز نهج المحاصصة المولّد للازمات

وأكد الرفيق رائد فهمي موقف الحزب الرافض للمشاركة في الانتخابات، نظرا الى عدم استجابة القوى المتنفذة لمطالب الانتفاضة الشعبية، التي سنحيي ذكراها الثانية الجمعة القادمة بمشاركة العديد من القوى التي ساهمت فيها، وقدمت التضحيات من اجل مطالبها المشروعة

وضم وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني كذلك كلا من الدكتور صباح عقراوي مسؤول مكتب الثقافة والإعلام في الفرع الخامس، والدكتور حسين قلي خان مسؤول مكتب العلاقات

فيما شارك في استقبال الوفد الزائر الرفيقان مفيد الجزائري نائب سكرتير اللجنة المركزية وعلي مهدي عضو اللجنة المركزية.

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