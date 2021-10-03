شيء من هذا القبيل : نصّ مفتوح
رسائل حب قصيرة من غياهب حنين
بقلم مهدي قاسم
هو :
ــ تخضّر بذرة حبي نحوكِ ، فصلا بعد فصل و تتشامخ بين ثنايا قلبي ،
كما جذور شجرة زيتون معمرة تتعانق جذورها متحاضنة قامة ينابيع خبيئة !..
هي :
ـــ تنمو سنبلة عشقي لك وتكبر يوما بعد يوم ، بين مروج غيابك ، منتظرة بنفاد صبر ، شمس تموز قدومك الساخنة !..
تماما ………
مثلما ينمو جنين مكتنز وجود ، متورد خدين احمرارا .. مترافسا ..مستعجلا انطلاقا .. ليغسل غشاوة عينيه بنور اسارير أمه السعيدة
هكذا مشغوفة أنا هوسا …
أنتظر رؤية إشراقة طلتك المبهرة .
…
شيء من هذا القبيل : نصّ مفتوح
شيء من هذا القبيل : نصّ مفتوح