شيء من هذا القبيل : نصّ مفتوح

رسائل حب قصيرة من غياهب حنين

بقلم مهدي قاسم

هو :

ــ تخضّر بذرة حبي نحوكِ ، فصلا بعد فصل و تتشامخ بين ثنايا قلبي ،

كما جذور شجرة زيتون معمرة تتعانق جذورها متحاضنة قامة ينابيع خبيئة !..

هي :

ـــ تنمو سنبلة عشقي لك وتكبر يوما بعد يوم ، بين مروج غيابك ، منتظرة بنفاد صبر ، شمس تموز قدومك الساخنة !..

تماما ………

مثلما ينمو جنين مكتنز وجود ، متورد خدين احمرارا .. مترافسا ..مستعجلا انطلاقا .. ليغسل غشاوة عينيه بنور اسارير أمه السعيدة

هكذا مشغوفة أنا هوسا …

أنتظر رؤية إشراقة طلتك المبهرة .

…

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