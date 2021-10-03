في مشيكان وقفة احتجاج امام القنصلية العراقية بمناسبة الذكرى الثانية لانتفاضة تشرين

نَظمت منظمات وتجمعات الجالية العراقية في مشيكان الامريكية وقفة احتجاج امام القنصلية العراقية في مشيكان يوم الجمعة 1 تشرين الاول 2021 مطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين وتقديمهم للمحاكم، وبالتغيير الشامل وتعويض ذوي الشهداء وعلاج الجرحى، وحمّل المشاركون الرئاسات الثلاثة مسؤولية فشلهم في حماية المواطنين وتطبيق الدستور.

وطالب المشاركين بتشكيل حكومة الكفاءات الوطنية، حكومة المواطنة والعدالة الاجتماعية البعيدة عن الطائفية والمحاصصة والفساد، لتمارس مهام عملها من اجل إيجاد الحلول الانية والبعيدة للمشاكل الكبيرة التي تواجه العراق وشعبه، ولكي تتعامل بجد وحزم مع دول الجوار ومنع تدخلهم في شؤوننا الداخلية.

وندد المشاركين بقمع حرية التعبير والفكر والتظاهر المكفولة بالدستور العراقي، وطالبوا بالتغيير والإصلاح الشامل للعملية السياسية، من اجل عراق مدني ديمقراطي يحترم التعددية والعدالة الاجتماعية.

ونشد المشاركون النشيد الوطني وألقيت القصائد والنداءات، ورفع المتظاهرون العشرات من الشعارات والصور بالمناسبة.

وجرى تغطية التظاهرة من قبل فضائية سكاي مشيكان والزميل هيثم الدفاعي.

وفد من منظمات الجالية العراقية في مشيكان يرفع رسالة احتجاج للرئاسات الثلاثة

وزار وفد من التظاهرة قنصلية جمهورية العراق في ديترويت الامريكية لتقديم رسالة احتجاج حول الأحداث الدموية في وطننا، واسلوب التعامل مع التظاهرات العراقية السلمية.

واستنكر وفد المنظمات هذه الأعمال غير الإنسانية، وأدان بشدة قمع حرية التعبير والفكر والتظاهرات المكفولة بالدستور العراقي. وطالب بمحاسبة القوات التي أطلقت النار على المتظاهرين السلميين العزل وتقديمهم للمحاكم، وتعويض ذوي الشهداء وعلاج الجرحى، وحمل الرئاسات الثلاثة مسؤولية حماية المواطنين وتطبيق الدستور.

ورحب المستشار خالد محمد خالد بوفد منظمات الجالية، ممثلا للقنصل عدنان ال معجون لتواجده في بغداد، مؤكدا استعداده للتعاون معها فيما يخدم الجالية والوطن.

وقدم الوفد رسالة المنظمات الى المستشار والتي جرى توقيعها من قبل تنظيمات وتجمعات الجالية.

وجاء في مذكرة المنظمات المرفوعة الى الرئاسات الثلاثة:

مذكرة صادرة عن الحملة العالمية بمناسبة الذكرى الثانية لانتفاضة الشعب العراقي في تشرين الأول.

اندلعت التظاهرات العراقية في الأول من تشرين الأول 2019 في بغداد وبقية محافظات جنوب العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة وانعدام الخدمات.

ولم تكن هذه التظاهرات وليدة اليوم، بل هي امتدادات لمعاناة حقيقية يمر بها شعبنا من 2003 بسبب الحكومات الفاشلة المتعاقبة واحزابها الطائفية الفاسدة.

وواجهت القوات الأمنية هذه التظاهرات بعنف شديد وجرى استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي مما ادي الى استشهاد أكثر من 800 شخصا وإصابة 20 ألف بجروح من بينهم آلاف “إعاقة” جسدية، فضلاً على اعتقال وتغييب العشرات من المحتجين.

أحدثت انتفاضة تشرين تغييرات كبيرة في المجتمع العراقي، وشاركت جميع فئات المجتمع ومختلف الطوائف في تلك الاحتجاجات، ولعبت النساء دورا قياديا وساند في الانتفاضة. وتلاحم الشباب والطلاب والعمال والكسبة وشرائح واسعة من بنات وأبناء الشعب في مطالبهم لمستقبل أفضل في وطنهم.

اننا في منظمات وتنسيقيات وتجمعات الجاليات العراقية في أكثر من 17 دولة، ندين بشدة قمع حرية التعبير والفكر والتظاهر المكفولة بالدستور العراقي، ونحمل الرئاسات الثلاثة مسؤولية حماية المواطنين وتطبيق الدستور. ونطالب بالتغيير والإصلاح الشامل للعملية السياسية، من اجل عراق مدني ديمقراطي يحترم التعددية والعدالة الاجتماعية.

نحن نطالب:

1. بمحاسبة قتلة المتظاهرين السلميين العزل وتقديمهم للمحاكم.

2. التوقف عن ملاحقة واعتقال واغتيال المحتجين.

3. تعويض ذوي الشهداء، والاهتمام بالمعوقين، وإطلاق سراح المختطفين.

4. تحسين الخدمات والأوضاع المعيشية والصحية وحل مشكلة البطالة.

5. انهاء المحاصصة الطائفية والاثنية والحزبية.

6. مكافحة الفساد.

7. تفعيل قانون الأحزاب، واختيار مفوضية مستقلة للانتخابات.

8. احترام التنوع الديني والقومي والمذهبي والفكري في المجتمع.

9. حل مليشيات الاحزاب وسحب السلاح من يدها.

10. التعامل بجد وحزم مع دول الجوار ومنع تدخلها في شؤوننا الداخلية.

11. حماية المنتوج الوطني.

12. حماية المياه والبيئة، والاستغلال الرشيد للثروات الطبيعية الوطنية.

13. الاهتمام بالمهجرين والمهاجرين داخل وخارج العراق.

تنظيمات وتجمعات الجالية العراقية في الولايات المتحدة الامريكية المشاركة:

تجمع منظمات الجالية العراقية في مشيكان الامريكية

الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية

اتحاد الادباء والكتاب الكلدان

الحزب الديمقراطي الكردستاني

الحركة الديمقراطية الاشورية

جمعية الصابئة المندائيين في مشيكان

جمعية مار ميخا الخيرية

حزب أبناء النهرين

حركة المستقلين التركمان في الولايات المتحدة الامريكية

رابطة المرأة العراقية

مؤسسة السلام العالمي

منتدى الرافدين للثقافة والفنون

مؤسسة الجالية العراقية الامريكية

اسرة مجلة صوت المهجر

فضائية سكاي مشيكان

شخصيات مستقلة

1 تشرين الأول 2021

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