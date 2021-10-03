نائب عن الفتح : شراء البطاقات الانتخابية تم بأموال الدولة

كشف تحالف الفتح، الاحد، بان شراء البطاقات الانتخابية تم باستغلال اموال الدولة ، مشير الى ان هدف ذلك الإساءة الى الانتخابات وأجواءها.

وقال عضو التحالف، مختار الموسوي، في تصريح ان” البرلمان المقبل يجب ان يكون ممثلا حقيقيا للشعب من خلال ابعاد جميع من أرادوا الإساءة الى هذه الممارسة عبر تشويه صورة الانتخابات امام العام واظهارها بالشكل الذي يريدونه”.

ولفت الى ان” معظم الأموال التي يتم شراء البطاقات الانتخابية بها إضافة الى شراء ذمم الفقراء من المواطنين هي بالأساس أموال الدولة والشعب التي سرقها الفاسدون وقاموا بتدويرها للتزوير”.

وأشار الى ان” بقاء الحال على ما هو عليه بالمتبقي من الأيام قبل الانتخابات يشعرنا بالقلق كون المتصدين للمشهد الان هم مجموعة من السراق والذين اشتروا ذمم المواطنين بالأموال المسروقة”.

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