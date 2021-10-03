نيجيرفان بارزاني: قوة الديمقراطي الكوردستاني ضمان التعايش والحرية لكل العراقيين

الشعب العراقي يجيد المقارنة بين الخدمات في كوردستان وبين مناطقهم

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أن الشعب العراقي يجيد المقارنة بين الخدمات في كوردستان وبين مناطقهم، مشدداً على وجود سببين لضرورة تواجد الديمقراطي الكوردستاني بقوة في العاصمة العراقية بغداد.

وقال بارزاني، وهو أيضاً نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كلمة له في تجمع انتخابي في زاخو، إن «الانتخابات العراقية المقبلة انتخابات مهمة جداً، وستثبت بأننا في ثورة جديدة ستزيد الحزب الديمقراطي الكوردستاني قوة وثقلا سياسياً»، مضيفاً «لدينا 3 مرشحين في دائرتي زاخو وسيميل ونأمل أن تصوتوا لهم».

وتوجه نيجيرفان بارزاني إلى أهالي زاخو بالقول: «توجهوا جميعاً لصناديق الاقتراع وصوتوا لمرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني»، موضحا أنه «عندما ينتصر الحزب الديمقراطي الكوردستاني ستكون الأوضاع أفضل وأحسن».

وتابع «نتمنى منكم أن تصوتوا وبقوة لحزبكم (الحزب الديمقراطي الكوردستاني) لتثبتوا للصديق والعدو أن زاخو وسيميل وبازيلان كانت دائماً الجبهة الأولى للحزب الديمقراطي وستكون القوة العظمى للحزب في الانتخابات المقبلة».

وقال أيضاً، إن «وجود الحزب الديمقراطي في زاخو يعني الدفاع والنضال والقوة والصمود وهذا سيبقى مستمراً»، مبينا أن «الحزب الديمقراطي وبصموده حافظ على الهوية الكوردية ودافع عن شعب كوردستان ولم يساوم على حقوق الكورد وكل ذلك تحقق بنضال قوات البيشمركة».

وأضاف أن «الحزب الديمقراطي الكوردستاني يجب أن يكون قوياً في بغداد لسببين، الأول هو لتثبيت كل المكتسبات التي تحققت عن طريق النضال لشعب كوردستان، والسبب الثاني هو ضمان التعايش السلمي وقبول الآخر والحرية لكل العراقيين».

وأوضح رئيس إقليم كوردستان بالقول: «عندما تعرض الإيزيديون والمسيحيون للجرائم على أيدي إرهابيي داعش فتحت كوردستان أبوابها، وفي عام 2014 قاتلنا إرهابيي داعش على طول ألف و200 كيلو مترا وقدمنا أكثر من ألفي شهيد من البيشمركة و7 آلاف جريح، واستقبلنا مليوني نازح».

ولفت إلى أن «الواقع يؤكد أن الحزب الديمقراطي هو صاحب الثقل الأقوى وصاحب الوزن الأقوى على المستوى المحلي والعراقي والاقليمي والدولي»، مبيناً أن «هناك أحزاباً عراقية تريد أن تقضي على إقليم كوردستان وهي تتهجم على الديمقراطي الكوردستاني، لكن الشعب العراقي فهم اللعبة، ويجيد المقارنة بين الخدمات في كوردستان وبين مناطقهم».

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