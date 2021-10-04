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اعلان “لا مفر منها”.. الكشف عن إجراءات استعداداً لجائحة جديدة

"لا مفر منها".. الكشف عن إجراءات استعداداً لجائحة جديدة

عرض مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، مجموعة إجراءات أساسية للمجتمع العلمي تسمح بالاستعداد لجائحة مقبلة.
وقال فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين في الإدارة الأمريكية، خلال “منتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع”، الذي عقد اليوم الأحد عبر الفيديو: “أولا نعمل على تحديد الكائنات الممرضة ذات الأولوية والتي يمكن أن تسبب جائحة. على سبيل المثال توجد لدى منظمة الصحة العالمية قائمة مناسبة. تكمن المشكلة في أنه لا يمكننا التقيد بهذا المنهج فقط لأن الانتشار الجماعي للعدوى عادة يثيره أحد مسببات الأمراض غير المتوقعة”.

وتابع فاوتشي: “ثانيا يقوم العلماء بتحسين طرق تصميم اللقاحات، بما في ذلك تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال والأدوية الناقلة. لقد لعب تحسين هذه الأساليب بالفعل دورا مهما في مكافحة انتشار فيروس كورونا”.

وأردف: “علاوة على ذلك، نستخدم المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء دراسة الفيروسات المنتمية إلى نفس عائلة الفيروس المسبب في الجائحة. هذا المنهج يجعل ممكنا التنبؤ في مرحلة مبكرة بخصائص اللقاحات التي ستكون ضرورية للتأثير على العامل الممرض”.

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