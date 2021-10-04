السعودية تؤكد إجراء مباحثات مع إيران الشهر الماضي

الرياض‭ – (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬أنّ‭ ‬بلاده‭ ‬أجرت‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬غريمتها‭ ‬الإقليمية‭ ‬إيران‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬تسلم‭ ‬المحافظ‭ ‬المتشدد‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬الرئاسة‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬أن‭ ‬تعالج‭ ‬الملفات‭ ‬العالقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تجري‭ ‬حوارا‭ ‬قويا‭ ‬للغاية‭ ‬مع‭ ‬أمريكا‭ ‬بشأن‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬

وقال‭ ‬بن‭ ‬فرحان،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬أمس‭ ‬عقب‭ ‬لقائه‭ ‬مفوض‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل،‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬المملكة‭ ‬حاليا،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬عميقة‭ ‬وتاريخية‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬‮«‬استعراض‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬2030‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬‮«‬خطورة‭ ‬ممارسات‭ ‬مليشيات‭ ‬الحوثي‭ ‬في‭ ‬اليمن‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬تجري‭ ‬‮«‬حوارًا‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬اليمن‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬الحوثيون‭ ‬مستمرون‭ ‬في‭ ‬الانتهاكات‭ ‬رغم‭ ‬مبادرات‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬بوريل‭ ‬إن‭ ‬‮«‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬أكبر‭ ‬شريك‭ ‬استراتيجي‭ ‬للسعودية‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭: ‬‮«‬بحثت‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬وملف‭ ‬إيران‭ ‬النووي‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬بوريل‭: ‬‮«‬ندعم‭ ‬تماما‭ ‬تسوية‭ ‬سلمية‭ ‬في‭ ‬اليمن،‮ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬يدعم‭ ‬جهود‭ ‬السعودية‭ ‬لإنهاء‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬اليمن‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬نمارس‭ ‬ضغوطا‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬ووقف‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬السعودية‮»‬‭.‬

وأجرى‭ ‬مسؤولون‭ ‬سعوديون‭ ‬وإيرانيون‭ ‬جولات‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬المباحثات‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية،‭ ‬كشف‭ ‬عنها‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬رئاسة‭ ‬حسن‭ ‬روحاني،‭ ‬وقد‭ ‬حققت‭ ‬‮«‬تقدما‭ ‬جادا‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬أمن‭ ‬الخليج،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬كشف‭ ‬مسؤول‭ ‬إيراني‭. ‬

وكشف‭ ‬مسؤولون‭ ‬عراقيون‭ ‬أن‭ ‬الجانبين‭ ‬استأنفا‭ ‬المباحثات‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬لكنّ‭ ‬الرياض‭ ‬وطهران‭ ‬لم‭ ‬تؤكدا‭ ‬ذلك‭ ‬علنا‭. ‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬جمعه‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الإيراني‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬تمت‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬سبتمبر‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تزال‭ ‬هذه‭ ‬المحادثات‭ ‬في‭ ‬مرحلتها‭ ‬الاستكشافية‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬تضع‭ ‬أساسا‭ ‬لمعالجة‭ ‬المواضيع‭ ‬العالقة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭. ‬سوف‭ ‬نسعى‭ ‬ونعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يشر‭ ‬فرحان‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬ومضمونه‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬التمثيل‭. ‬

وقطعت‭ ‬الرياض‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2016‭. ‬إثر‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬سفارتها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإيرانية‭ ‬وقنصليتها‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ (‬شمال‭ ‬شرق‭)‬،‭ ‬نفّذه‭ ‬محتجّون‭ ‬إيرانيون‭. ‬وتعد‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية‭ ‬أبرز‭ ‬قوتين‭ ‬إقليميتين‭ ‬في‭ ‬الخليج،‭ ‬وهما‭ ‬على‭ ‬طرفي‭ ‬نقيض‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الملفّات‭ ‬الإقليمية‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬حيث‭ ‬تقود‭ ‬الرياض‭ ‬تحالفًا‭ ‬عسكريًا‭ ‬داعمًا‭ ‬للحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليًا،‭ ‬وتتّهم‭ ‬طهران‭ ‬بدعم‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬الذين‭ ‬يسيطرون‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭ ‬أبرزها‭ ‬صنعاء‭. ‬وصعّد‭ ‬المتمردون‭ ‬الحوثيون‭ ‬أخيرا‭ ‬من‭ ‬هجماتهم‭ ‬على‭ ‬مدن‭ ‬جنوب‭ ‬المملكة‭ ‬بواسطة‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيّرة‭ ‬والصواريخ‭ ‬البالستية‭. ‬وشهد‭ ‬سبتمبر‭ ‬الفائت‭ ‬سبعة‭ ‬هجومات‭ ‬كان‭ ‬أبرزها‭ ‬هجوم‭ ‬بصاروخ‭ ‬باليستي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬طفلين‭ ‬في‭ ‬الدمام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬الغنية‭ ‬بالنفط‭. ‬بدوره،‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بوريل‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬لتسوية‭ ‬للنزاع‭ ‬اليمني‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬سنوات‭. ‬وقال‭ ‬بوريل‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬مأساة‭ ‬رهيبة‭ ‬للناس‭ ‬هناك‭ ‬وله‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬بأسرها‮»‬‭. ‬

وناشد‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬أطراف‭ ‬هذا‭ ‬النزاع‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الكامل‭ ‬للتوصل‭ ‬لتسوية‭ ‬سلمية‭ ‬للنزاع‮»‬‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬تبدأ‭ ‬المفاوضات‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭.‬

وتقود‭ ‬السعودية‭ ‬منذ‭ ‬2015‭ ‬تحالفًا‭ ‬عسكريًا‭ ‬دعما‭ ‬للحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليًا‭ ‬التي‭ ‬تخوض‭ ‬نزاعًا‭ ‬ضدّ‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين،‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬منذ‭ ‬سيطرتهم‭ ‬على‭ ‬العاصمة‭ ‬صنعاء‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬2014‭.‬