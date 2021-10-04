(بالفيديو) مسرور بارزاني للعراقيين بالعربية : رسالة كوردستان هي السلام والتعايش والاستقرار والاعمار إقليم كوردستان سيبقى ملاذاً لجميع المكونات والأحرار من كل مناطق العراق

في إطار مشاركته في الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في العاصمة أربيل ، وجّه مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، رسالة باللغة العربية إلى العراقيين .

بارزاني ، قال ” أودُّ توجيه رسالة من إقليم كوردستان إلى جميع الإخوة والأخوات في جميع أنحاء العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رسالة كوردستان هي رسالة السلام والتعايش والاستقرار والإعمار.

نطالب بتنفيذ جميع بنود الدستور والعودة إلى الشراكة الحقيقية والتوافق والتوازن.

نناشد الإخوة والأخوات الأعزاء بانتخاب مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المحافظات الأخرى، والعمل معنا لنقل تجربة كوردستان الناجحة إلى بقية محافظات العراق.

لقد كان إقليم كوردستان، وسيبقى، بقيادة زعيمنا ورئيسنا مسعود بارزاني ملاذاً لجميع المكونات وجميع الأحرار من مناطق العراق كافة.

ومن الله التوفيق ” .