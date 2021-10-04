بغداد تتحرك لاعمار ذي قار باكبر مبلغ في تاريخها

أعلنت محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الاثنين، عن تحقيق رصيد لإعمار المحافظة بلغ 700 مليار دينار عراقي، لأول مرة بتاريخ المحافظة.

وقال مدير صندوق اعمار ذي قار رزاق الركابي إن “رصيد صندوق اعمار محافظة ذي قار من الأموال بلغ 700 مليار دينار عراقي”، مبيناً أن “هذا الرقم يتحقق لأول مرة بتاريخ المحافظة”.

وأضاف الركابي، أن “المشاريع التي خصصت لذي قار وصلت لـ170 مشروعاً، تمت احالة 136 منها للعمل وتبقى 34 مشروعاً سيتم اكمال أعمال احالتهن إلى الشركات المختصة خلال الأيام المقبلة”.

وبين الركابي، أن “المشاريع الـ170 خصصت لقطاعات تمس حياة المواطن فقط كالصحة والماء والكهرباء والبلدية، وهي تخدم جميع اقضية ونواحي ذي قار الـ20”.

وأشار الركابي، إلى أن “هناك طفرة نوعية بعملية اعمار ذي قار لم تشهدها من قبل في تاريخها، وخاصة فيما يتعلق بمجال استحداث المدينة الإبراهيمية في منطقة أور الاثرية، والتي ستكون طفرة نوعية بعملية السياحة وعامل رئيسي في تطورها”.

وأوضح الركابي، “اشترطنا على الشركات العاملة في ذي قار استخدام يد عاملة من المحافظة فقط، ولن نسمح ياستيراد عمالة من خارجها للعمل بالداخل”.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال افتتاحه مؤتمر مشاريع صندوق إعمار محافظة ذي قار، في وقت سابق اليوم، عزم حكومته على إعادة تطوير المحافظة عبر تشكيل مجلس إعمار المحافظة، للإشراف على تنفيذ مشاريع بقيمة ألف وثلاث مئة مليار دينار خصصت للمحافظة.

وأشار الكاظمي إلى أن هناك مشاريع لتوسيع 20 مدينة تابعة للمحافظة ضمن خطة لفك الاختناق السكاني في مدن المحافظة.