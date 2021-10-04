تشكيل لجان قضائية للنظر في مخالفات ( يوم الانتخابات )

قرر مجلس القضاء الاعلى بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 /10 /2021 تشكيل لجان قضائية في جميع المحاكم التي تقع ضمن اختصاصها المكاني المراكز الانتخابية لتلقي الشكاوى والاخبارات من قبل اللجان الامنية المشكلة من قبل السيد رئيس الوزراء لحماية سلامة الانتخابات من المخالفات القانونية التي قد ترتكب في (يوم الانتخابات) في 10 /10 /2021 كما قرر المجلس توجيه المحاكم في تشديد الاجراءات القانونية بحق من يرتكب جريمة الاعتداء على صور ودعايات المرشحين لانتخابات مجلس النواب والتاكيد على تنفيذ ما ورد في اعمام سابق لمجلس القضاء الاعلى بهذا الخصوص .

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