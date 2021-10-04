شراء منصب رئيس العراق بـ100 مليون دولار

بغداد‭ – ‬د‭. ‬حميد‭ ‬عبدالله‭:‬

كشفت‭ ‬نائبة‭ ‬كردية‭ ‬معارضة‭ ‬للحزبين‭ ‬الكرديين‭ ‬أن‭ ‬صفقة‭ ‬وقعها‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬بزعامة‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردي‭ ‬تقضي‭ ‬بحصول‭ ‬حزب‭ ‬البارزاني‭ ‬على‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬مقابل‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬تم‭ ‬دفعها‭ ‬إلى‭ ‬حزب‭ ‬جلال‭ ‬الطالباني‭.‬

وقالت‭ ‬سروة‭ ‬عبدالواحد‭ ‬إن‭ ‬اجتماعا‭ ‬عقد‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬بين‭ ‬الحزبين‭ ‬انتهى‭ ‬بإسناد‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬إلى‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬وتخلي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬عن‭ ‬استحقاقه‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المنصب‭,‬‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬الصفقات‭ ‬السياسية‭ ‬بدأت‭ ‬تعقد‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬السياسية‭ ‬قبل‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات،‭ ‬وهي‭ ‬صفقات‭ ‬استباقية‭ ‬لتوزيع‭ ‬المناصب‭ ‬المهمة‭.‬