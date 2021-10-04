Posted on by

شراء منصب رئيس العراق بـ100 مليون دولار

الاثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ –

بغداد‭ – ‬د‭. ‬حميد‭ ‬عبدالله‭:‬

كشفت‭ ‬نائبة‭ ‬كردية‭ ‬معارضة‭ ‬للحزبين‭ ‬الكرديين‭ ‬أن‭ ‬صفقة‭ ‬وقعها‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬بزعامة‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردي‭ ‬تقضي‭ ‬بحصول‭ ‬حزب‭ ‬البارزاني‭ ‬على‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬مقابل‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬تم‭ ‬دفعها‭ ‬إلى‭ ‬حزب‭ ‬جلال‭ ‬الطالباني‭.‬

وقالت‭ ‬سروة‭ ‬عبدالواحد‭ ‬إن‭ ‬اجتماعا‭ ‬عقد‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬بين‭ ‬الحزبين‭ ‬انتهى‭ ‬بإسناد‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬إلى‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬وتخلي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬عن‭ ‬استحقاقه‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المنصب‭,‬‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬الصفقات‭ ‬السياسية‭ ‬بدأت‭ ‬تعقد‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬السياسية‭ ‬قبل‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات،‭ ‬وهي‭ ‬صفقات‭ ‬استباقية‭ ‬لتوزيع‭ ‬المناصب‭ ‬المهمة‭.‬

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close