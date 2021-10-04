شراء منصب رئيس العراق بـ100 مليون دولار

الاثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ –
بغداد – د. حميد عبدالله:
كشفت نائبة كردية معارضة للحزبين الكرديين أن صفقة وقعها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني مع حزب الاتحاد الوطني الكردي تقضي بحصول حزب البارزاني على منصب رئيس الجمهورية مقابل 100 مليون دولار تم دفعها إلى حزب جلال الطالباني.
وقالت سروة عبدالواحد إن اجتماعا عقد قبل ثلاثة أيام بين الحزبين انتهى بإسناد منصب رئيس الجمهورية إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني وتخلي الاتحاد الوطني عن استحقاقه في الحصول على المنصب, مبينة أن الصفقات السياسية بدأت تعقد بين الأطراف السياسية قبل إجراء الانتخابات، وهي صفقات استباقية لتوزيع المناصب المهمة.