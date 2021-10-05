إثر تلقي وعود من الكاظمي..تعليق الاعتصام المفتوح المطالب بالكشف عن مصير سجاد العراقي

ذي قار / حسين العامل

بعد يوم ساخن من التظاهرات والاعلان عن الاعتصام المفتوح في ميدان التظاهرات في ساحة الحبوبي وسط الناصرية اعلن ثوار ساحة الحبوبي واسرة الناشط المختطف سجاد العراقي عن تعليق الاعتصام لحين ظهور نتائج اللقاء المرتقب مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

واحتشد المئات من المتظاهرين في ساحة الحبوبي عصر يوم الاحد للمطالبة بالكشف عن مصير الناشط المختطف سجاد العراقي فيما اعلنت اسرة العراقي عن تنظيم اعتصام مفتوح ونصبت خيمة اعتصام وسط ساحة الحبوبي، وشهدت التظاهرة احتكاكا بين القوات الامنية والمتظاهرين جرى خلاله اطلاق العيارات النارية بالهواء والتراشق بالحجارة، ما استدعى تدخل الحكومة المحلية لاحتواء الموقف والتمهيد للقاء عاجل بين وفد مشترك من المتظاهرين واسرة المختطف مع رئيس مجلس الوزراء يوم الاثنين.

وقال عباس العراقي شقيق الناشط المختطف سجاد العراقي لـ(المدى) انه “تم تعليق الاعتصام المفتوح والتظاهرات المطالبة بالكشف عن مصير شقيقي سجاد العراقي بعد ان تلقينا اتصالا من الحكومة المحلية حول لقاء مباشر مع رئيس مجلس الوزراء”، واضاف ان “وفدا مشتركا من متظاهري محافظة ذي قار وعدد من المحافظات المنتفضة واسرة الناشط المختطف توجهت اليوم (الاثنين) الى بغداد للقاء الكاظمي”. واشار العراقي الى ان “استئناف الاعتصام من عدمه يعتمد على نتائج اللقاء المذكور”، مبينا ان “عاما كاملا وستة عشر يوما مضت على اختطاف سجاد من دون ان تحقق الجهات الامنية والحكومية اي تقدم في مجال الكشف عن مصيره رغم تحديد هوية الاشخاص والجهات المليشياتيه المتورطة بذلك”. وكانت محكمة استئناف ذي قار قد اصدرت اواخر ايلول 2020 مذكرتي اعتقال بحق اثنين من المتهمين باختطاف سجاد العراقي، هما إدريس كريدي حمدان الهصاري وأحمد محمد عبود الإبراهيمي اللذان تشير مصادر المتظاهرين الى انتمائهما الى احدى الفصائل المسلحة الا ان المتهمين لم يلق القبض عليهما حتى الان. ومن جانبهم اصدر ثوار ساحة الحبوبي بيانا في هذا الصدد جاء فيه ان “موقفنا من تصعيد التظاهرات والاعتصام والفعاليات الاحتجاجية المطالبة بالكشف عن مصير الناشط المغيب سجاد العراقي سيتحدد وفق نتائج اللقاء مع الكاظمي”، داعين الى “تعليق الاعتصام في الوقت الحاضر والانسحاب من ساحة التظاهر لحين ظهور نتائج اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء”. ولوح البيان الذي القي في ميدان التظاهرات في ساحة الحبوبي باستئناف التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية في حال كانت النتائج غير مرضية. وكانت عائلة الناشط المختطف سجاد العراقي وناشطون في تظاهرات الناصرية اعلنوا يوم الاحد (3 تشرين الاول) عن الاعتصام المفتوح واطلاق تظاهرات وفعاليات احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير العراقي الذي اختطف منذ اكثر من عام. وكانت قيادة شرطة محافظة ذي قار كشفت يوم السبت (19 أيلول 2020) عن اختطاف الناشط في مجال تظاهرات الناصرية سجاد العراقي وإصابة زميله باسم فليح بجروح على يد مسلحين مجهولين يستقلون سيارتين رباعية الدفع. وكشف محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي يوم السبت (2 تشرين الاول 2021) وخلال لقاء مع ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، ووفد بعثة الاتحاد الأوروبي عن تسجيل اكثر من 150 شهيدا وما يزيد على 1100 جريح بعضهم مصاب بالشلل جراء قمع التظاهرات المطلبية في محافظة ذي قار، ويأتي حديث المحافظ بالتزامن مع مرور الذكرى الثانية لانطلاق تظاهرات انتفاضة تشرين الاول التي شهدت اعمال عنف وعمليات قتل وقمع واسعة ضد المتظاهرين. وسبق لمتظاهري الناصرية ومحافظات عراقية اخرى ان نظموا العديد من الفعاليات الجماهيرية التضامنية الداعية لتحرير الناشط سجاد العراقي اذ صعد آلاف المتظاهرين في محافظة ذي قار يوم الجمعة (5 شباط 2021) من فعالياتهم الاحتجاجية وذلك بعد انتهاء مهلة الاسبوع التي منحها المتظاهرون للحكومتين المحلية والمركزية للكشف عن مصير عشرات المغيبين من ناشطي التظاهرات في المحافظات العراقية المنتفضة ولاسيما الناشط المختطف سجاد العراقي، وشهدت التظاهرات اطلاق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين عند محاولتهم عبور جسر الحضارات ما اسفر عن اصابة اثنين من المتظاهرين بجروح مختلفة، اعقبه قطع للجسر المذكور بالإطارات المحروقة. وشهد ميدان التظاهرات في ساحة الحبوبي وسط الناصرية يوم الجمعة (الاول من تشرين 2021) احتشاد نحو ثلاثة آلاف متظاهر لإحياء الذكرى السنوية الثانية لانطلاق تظاهرات انتفاضة تشرين.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط