إيران توجه رسالة للعراق: صبرنا نفد!

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، نفاد صبرها إزاء تواجد “الزمر الإرهابية” في إقليم كوردستان، مشددة على ضرورة اخراجها ونزع سلاحها.

وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده، في تصريحات صحفية، اليوم، (4 تشرين الاول 2021): “انتهجنا صبرا استراتيجيا في مواجهة الجماعات الإرهابية التي تتمركز في إقليم كوردستان لكن بلغنا أصدقاءنا في العراق أن هذا الوضع لا يمكن استمراره”.

وأضاف زادة: “لا نتحمل المزيد وهذه الجماعات يجب أن تخرج من الإقليم و يتم ضبط أوضاعهم كما يجب نزع سلاح هذه الجماعات”.

A.A

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط