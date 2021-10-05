إيضاح هام من ’رويترز’ بشأن أنباء إيقاف ’الهاكرز’ الصيني لفيسبوك وملحقاته

نفت وكالة “رويترز” تقريراً نسب إليها بشأن أسباب انقطاع خدمات “فيسبوك وانستغرام وواتساب”.

وذكرت الوكالة في تدوينة، انها “تنفي نشر تقرير يفيد بأن متسللا إلكترونياً هو المسؤول عن انقطاع خدمات (فيسبوك وانتسغرام وواتساب)، يوم أمس الاثنين”.

ولفتت الوكالة الى انه بالامكان “الاطلاع على الأخبار التي نشرتها عن الانقطاع عبر قنواتها الموثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وتداولت منصات ووسائل إعلام أنباء في خضم أزمة انقطاع خدمات فيسبوك وملحقاته، جاء فيها أن “هاكرز” من الصين وراء توقف الخدمات نسبة إلى رويترز، وهو ما نفت نشره الوكالة العالمية.

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