“الحرة كونيكت” تطبيق للبث المباشر من قناتي “الحرة” و”الحرة-عراق”

)سبرنغفيلد، فيرجينيا) ––أطلقت قناة “الحرة” تطبيقاً جديداً للتلفزيونات الذكية والأجهزة المحمولة يحمل إسم “الحرة كونيكت” Alhurra Connect.

يتيح التطبيق لمستخدميه مشاهدة البث المباشر لقناتي “الحرة” و”الحرة-عراق” أينما كانوا وفي أي وقت، ومتابعة ما فاتهم من برامج ولقاءات حصرية وتحقيقات وتقارير خاصة بالطريقة التي يختارونها، وعبر الأجهزة التي يفضلونها. ويقدم التطبيق تجربة غنية ومميزة لمشاهدة باقة من أحدث الأفلام الوثائقية.

يتوفر تطبيق “الحرة كونيكت” لمعظم التلفزيونات والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية العاملة بنظامي أي أو إس iOS وأندرويد Android، ويمكن تحميله مجاناً عبر متاجر التطبيقات الخاصة بكل منصة، بما في ذلك أبل تي في Apple TV، وأندرويدAndroid، وسامسونغSamsung ، وأمازون فاير Amazon Fire.

“الحرة كونيكت” إضافة جديدة إلى تطبيقات قناة “الحرة” ومنصاتها المتعددة ومنتجاتها الرقمية الأخرى، مثل تطبيق “الحرة موبايل” و”الحرة بودكاست”.

شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN)

شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN) مؤسسة متعددة الوسائط، مهمتها توفير منبر لتبادل الآراء والأفكار ووجهات النظر المختلفة. تهدف الشبكة الى تقديم اخبار ومعلومات موضوعية ودقيقة لجمهورها في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ونقل صورة حقيقية عن الولايات المتحدة وسياساتها وعن الشعب الاميركي. ومن خلال منصاتها المختلفة، تسعى MBN الى التواصل مع جمهورها في المنطقة دعما للحريات العالمية.

منصات الشبكة

التلفزيون (الحرة، الحرة-عراق)

الإذاعة (راديو سوا، راديو سوا-عراق)

الإعلام الرقمي (موقع قناة الحرة، موقع راديو سوا، أصوات مغاربية، ارفع صوتك والساحة)

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ماري زعرب مديرة الإعلام Alhurra TV- Radio Sawa, MBN, Inc [email protected]



Mary Zoorob

Communications Manager

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