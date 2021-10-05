الكاظمي: ذي قار مقبلة على حملة إعمار كبرى

بغداد: محمد الأنصاري

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: ان محافظة ذي قار مقبلة على حملة إعمار كبرى، مبيناً خلال افتتاحه أمس الاثنين مؤتمر مشاريع صندوق إعمار المحافظة، أن هناك مشاريع لتوسيع 20 مدينة.

وقال الكاظمي خلال كلمة في المؤتمر: “نعتزم إعادة تطوير محافظة ذي قار عبر تشكيل مجلس إعمار فيها، للإشراف على تنفيذ مشاريع بقيمة ألف وثلاثمئة مليار دينار خصصت للمحافظة، وأولينا ملف الكهرباء الأهمية القصوى”.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عنه قوله: ان “الحكومة تعهدت بالمضي نحو المستقبل بما يليق بالعراق من شماله إلى جنوبه، ولم نبالِ بقصر عمر هذه الحكومة، وهمنا الوحيد هو التهيئة لحكومة مقبلة تكمل ما أنجزناه”.

وأضاف “في ذي قار بدأ الحرف، وهي مهد الحضارات، ولا يمكن أن تبقى المحافظة في معاناة”، مشيراً الى أن “أول زيارة لذي قار، عُقدت جلسة طارئة لمجلس الوزراء، تشكلت منها لجنة تتابع عمل المشاريع أولاً بأول، وتم توجيه الأجهزة الحكومية بضرورة مضاعفة الجهد، ورفع وتيرة العمل، وإنجاز المشاريع المتوقفة خلال مدة قصيرة”.

وبين، أن “اللجنة، نجحت في افتتاح جسر النصر المتوقف منذ 9 سنوات، وإعادة إكساء ما يسمى بـ(طريق الموت) خلال أقل من شهر، ووصلت اللجنة الحكومية إلى ما نسبته 96 % من المشاريع، والإطلاق التجريبي لمشروع ماء الإصلاح-الجبايش، الذي سيوفر ماء الإسالة لنحو 230 ألف نسمة”.

وتابع، “أصدرنا قرارات عدة بشأن مكافحة الفساد والشركات المتلكئة والوهمية، وسحبنا إجازات الاستثمار لكل الشركات التي لا تتجاوز نسبة إنجازها 35 % من العمل، ما ساعد على إنجاز 28 مبنى مدرسياً، والتحضير لتسلّم 33 مبنى مدرسياً آخر في عموم المحافظة، فضلاً عن افتتاح المستشفى التركي المتوقف منذ 10 سنوات، وافتتاح جسر ذي قار الكونكريتي المتوقف منذ سنتين”.

ولفت الى “وضع الحجر الأساس لمشروع تطوير مطار الناصرية، الذي سيجعل من المحافظة محطة وقبلة للسياحة الدينية والتأريخية”، مبيناً، أن “قداسة بابا الفاتيكان قد باركها خلال زيارته زقورة أور ومقام النبي إبراهيم (ع).

وشدد، على أن “العمل بدأ فعلياً بالإحالة المباشرة لأكثر من 100 مشروع ضمن قطاعات الكهرباء والصحة والبنى التحتية، والطرق والجسور، والشباب والرياضة”، مؤكداً أن “محافظة ذي قار مقبلة على حملة إعمار كبرى، لأجل هدف واحد هو خدمة مواطنيها وتلبية مطالبهم الحقّة”.

واختتم الكاظمي قائلاً: إن “الإعمار لن يتوقف حتى تكون ذي قار في المكانة التي تستحقها والتي تليق بتأريخها”.

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