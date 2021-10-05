تقرير شبكة شمس لمراقبة الانتخابات مجلس النواب الأمن الانتخابي 

جمهورية العراق 2021

العراق منذ سنة 2005 بعدة تجارب انتخابية وكان لشبكة شمس دور فاعل في مراقبة الانتخابات كواحدة من أبرز مؤسسات المجتمع المدني العراقي، وتجلت مساهمتها في دعم شفافية ونزاهة الانتخابات من خلال برامج المراقبة والتقارير التي أصدرتها اضافة الى مقترحاتها وآرائها في إجراءات العمليات الانتخابية.

بالنسبة للانتخابات البرلمانية العراقية لسنة 2021 فقد قامت شبكة شمس بتهيئة برنامج عمل لمراقبة الدورة الكاملة للانتخابات العراقية والذي تم تنفيذه بالجهود الذاتية للشبكة والمنظمات الأعضاء فيها.

وبدعم جزئي من قبل كل من السفارة الفرنسية والهولندية ومؤسسة (Konrad-Adenauer-Stiftung) وشبكة الانتخابات في العالم العربي (ENAR).

تقوم شبكة شمس ومن خلال مراقبتها و خبرائها ومستشاريها بإصدار تقارير عن العملية الانتخابية بمراحلها كافة، كاسهام من الشبكة في رفع الوعي الانتخابي تقدم تقريرها عن الأمن الانتخابي.

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