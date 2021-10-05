جرائم وزارة المالية وهيئة التقاعد بتأخير رواتب المتقاعدين!!

أحمد عبد الله الجبوري

الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية وهيئة التقاعد بتأخير رواتب المتقاعدين والتلاعب بمقدراتهم لم تكن لهذا الشهر فقط، وانما أتخذوا من تلك الشريحة المنكوبة وسيلة لاضطهادهم واشعارهم أنهم طبقة لاتستحق الاهتمام ، برغم انهم قدموا عصارة عمرهم ولعقود من السنين في خدمة العراق ودولته ومؤسساتها!!

إن تأخير تسليم الرواتب الى تلك الشريحة المظلومة المنكوبة برغم ضالة رواتبها التي لاتتجاوز الكثير منها 300 – 500 الف دينار تعد جريمة نكراء ترتكب بحقهم، وبرغم كل المناشدات الا انهم يصرون على اذلالهم بشتى الطرق كون وزارة المالية معدة لاغراض انتهاك حقوق الفقراء والمساكين ومن بلغ بهم الدهر عتيا!!

وللأسف الشديد لاتضع تلك الجهات في نظر الاعتبار ان المتقاعدين امام التزامات دفع الايجارات واجور المولدات ولشراء وايفاء ديون ومترتبات ومستلزمات العائلة الضرورية ويتم تعطيل حصولهم عليها عدة ايام بين شهر واخر ودونما مبرر، ومع هذا تتهم من يطالب بحقوقهم في صرف رواتبهم بانهم يروجون الاشاعات ، واية اشاعات وهم يؤخرون الرواتب لايام متعددة بدون مبرر معقول.. ألا يعد تأخير تسلم رواتب المتقاعدين لعدة أيام جريمة يحاسب عليها القانون يامجلس القضاء الاعلى الذي لايهمه هو الآخر التدخل بتعطيل مصائر البشر وحقوقهم في الحياة بينما يقبض اصحاب الملايين من كبار موظفي الدولة رواتبهم بالدقائق والثواني وتصل الى دوائرهم بلا أي تأخير ولو لساعات!!

أية جريمة تلك يا وزارة المالية ودائرة التقاعد التي اهملت حقوق متقاعديها ولم تهتم بانجاها قبل العطل الرسمية، وتركت شريحة المتقاعدين في حيرة من أمرهم ..ودعوات المتقاعدين ان لايوفق الله كل من تسبب بتعطيل وتأخير رواتبهم!!

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