فهمي في حفل استذكار الرئيس طالباني: بلادنا تواجه أزمات وتحديات كبرى

شارك سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي، في الحفل السياسي الذي اقامه رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، لمناسبة مرور أربعة اعوام على رحيل رئيس الجمهورية الأسبق جلال الطالباني.

والقى الرفيق فهمي كلمة قال فيها: أن الفقيد كان “مساهما فاعلا ومؤثرا، ومناضلا ثابتا في اطار الحركة القومية التحررية للشعب الكردي، والحركة الوطنية العراقية في مراحلها المختلفة”.

وقال مضيفا ان الاستذكار يحل “وبلادنا تواجه أزمات وتحديات كبرى على مختلف الصعد السياسية والإجتماعية والاقتصادية”، مشيرا الى أن “العملية السياسية تعاني من إخفاقات وانسدادات بحاجة ملحة إلى مراجعة وتصويب”.

وزاد قائلا “ما أحوج العراق إلى مام جلال في مثل هذه الظروف العصيبة والدقيقة، نظرا لقدرته المتميزة على تجميع القوى ولملمة الصفوف وتذليل الصعوبات والإشكالات وإزالة بؤر التوتر والاحتقان”.

واشار الى انه “كان لشخصية الراحل سمات شكلت عناصر قوة، عززت دوره وتأثيره في المجال السياسي، كالانفتاح الفكري والثقافي والكرم والتفاؤل الذي لا يفارقه في أحلك الظروف وأقسى الشدائد”.

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جريدة “طريق الشعب” ص1

الاثنين 4/ 10/ 2021

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