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قبل موسم الامطار.. البصرة تضع خطة لمعالجة مشاكل المجاري

قبل موسم الامطار.. البصرة تضع خطة لمعالجة مشاكل المجاري

أعلنت مديرية مجاري البصرة، الاثنين، وضع خطة استباقية لمعالجة مشاكل المجاري قبل بدء فصل الشتاء وموسم الأمطار.

وقال مدير مديرية مجاري البصرة خزعل حميد الفرطوسي في تصريح للوكالة الرسمية،”: إن “مديرية مجاري البصرة وبالتعاون مع الحكومة المحلية في محافظة البصرة أعدت وفي وقت مسبق خطة استباقية موسعة وشاملة لمعالجة وانهاء كافة مشاكل المجاري بما فيها طفح المجاري والذي عانت ولاتزال تعاني منه محافظة البصرة في موسم الشتاء”.

وأضاف: “ننتظر التخصيصات المالية للبدء بتطبيق بنود الخطة المعدة والتي ستطبق في عموم محافظة البصرة وبكافة المناطق دون استثناء”، مبينا أنه “حال وصول السيولة المالية ستتم المباشرة بتنفيذ ما تشمله الخطة لإنهاء اي مشاكل في مجاري البصرة”

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