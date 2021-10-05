قتيل وثلاثة جرحى في هجوم مسلح على منزل مسؤول عراقي سابق

افاد مصدر امني، الاثنين، بتعرض منزل المحافظ السابق لديالى عبدالله الجبوري الى هجوم من قبل عناصر داعش.

وذكر المصدر ان “هجوما مسلحا اسهدف منزل المحافظ السابق لديالى عبدالله الجبوري من قبل عناصر داعش في ساعة متأخرة من ليلة الامس بقرية النوفل التابعة لقضاء المقدادية”.

واضاف، ان “الهجوم استخدم فيه اسلحة قنص، مما ادى الى مقتل شخص و اصابة 3 بجروح “، لافتا الى ان “الضحايا هم من حماية المحافظ السابق”.

واوضح المصدر، ان “القاطع كان ضمن حماية قوات الجيش العراقي الفرقة الاولى”، مبينا انه “انطلق منذ فجر اليوم عملية عسكرية واسعة لتمشيط المنطقة و شملت منطقة العبارة و البحث جاري عن عناصر داعش”.

N.A

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