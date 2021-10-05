لجان قضائية لمراقبة مخالفات الانتخابات

بغداد: مهند عبد الوهاب

أعلن مجلس القضاء الاعلى، تشكيل لجان قضائية لحماية الانتخابات من المخالفات القانونية.

وذكر إعلام القضاء في بيان أن “مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 /10 /2021، قرر تشكيل لجان قضائية في جميع المحاكم التي تقع ضمن اختصاصها المكاني المراكز الانتخابية لتلقي الشكاوى والإخبارات من قبل اللجان الأمنية المشكلة من قبل رئيس الوزراء لحماية سلامة الانتخابات من المخالفات القانونية التي قد ترتكب في يوم الانتخابات في 10 /10 /2021”.

وأضاف، “كما قرر المجلس توجيه المحاكم بتشديد الاجراءات القانونية بحق من يرتكب جريمة الاعتداء على صور ودعايات المرشحين لانتخابات مجلس النواب والتأكيد على تنفيذ ما ورد في إعمام سابق لمجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”.

من جانبه، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي: إن “طيران الجيش عنصر أساسي في العملية الانتخابية وسيكون المسؤول عن نقل صناديق الاقتراع من المحافظات الى مخازن مفوضية الانتخابات في بغداد”.

وأضاف “كما تقرر إيقاف الاجازات تماما لمنتسبي القوات المسلحة وأن يكون الدوام بنسبة 100 %”، وأشار الى أن “القوات الأمنية تنفذ عمليات عسكرية واستباقية من دون توقف وبشكل مستمر”.

في الأثناء، قالت مساعد الناطق الاعلامي لمفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة في حديث لـ”الصباح”: إن “المفوضية أنهت جميع استعداداتها تحسبا ليوم الاقتراع وكل نشاطاتها نفذتها بما يتوافق مع جدولها الزمني”.

وأضافت، أن “النشاط الأبرز حالياً هو النشاط اللوجستي والتهيئة والتحضير ليوم الاقتراع مثل تسلم المدارس وتجهيزها بعدة الاقتراع ومحطة الاقتراع ويبدأ في يومي 6 و7 من الشهر الحالي استعداداً للاقتراع العام أولاً، ومن ثم يستكمل يومي 8 و9 تحسبا للاقتراع الخاص”.

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