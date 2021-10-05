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مجلة رويترز تكشف عن أسم ألطفل ألذي أخترق و أوقف واتس اب و أنستغرام و فيسبوك عن العمل…

مجلة رويترز تكشف عن أسم ألطفل ألذي أخترق و أوقف واتس اب و أنستغرام و فيسبوك عن العمل...

ذكرت وكالة رويترز أن الشخص المسؤول عن إيقاف خدمات Facebook و WhatsApp و Instagram كان متسللًا يبلغ من العمر 13 عامًا يُدعى “Sun Zhizhu”.

و تسبب الفشل المفاجئ لتطبيق Facebook في انخفاض سعر سهم الشركة بنحو 5٪.

و أبلغت رويترز عن تقارير عن مشاكل عند الوصول إلى Twitter و Google و Amazon. يوم الاثنين ، أبلغ المستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم عن انقطاع الخدمة على منصات التواصل الاجتماعي Facebook و WhatsApp و Instagram.

و قال موقع Down Detector المتخصص في تتبع أعطال مواقع الويب ، إنه تم تعليق الخدمة على منصات Facebook و Instagram و WhatsApp.

بعد انقطاع خدمات Facebook و WhatsApp و Instagram العالمية ، أصبح هاشتاغ #WhatsApp Jordan شائعًا على Twitter. كما تم نشر الهاشتاغ #InstaTrend Jordan على تويتر.

اشتكى مستخدمو تطبيقات التواصل الاجتماعي (فيسبوك ، وواتس ، وإنستجرام) ، مساء الاثنين ، من الانقطاع المفاجئ للخدمات في هذه التطبيقات.

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