ملايين الزائرين يحيون ذكرى وفاة الرسول الأعظم (ص) في النجف

يحيي الزائرون من مختلف المدن العراقية والدول العربية والإسلامية يوم غد الاربعاء الموافق 28 من شهر صفر، ذكرى وفاة الرسول الاعظم محمد (ص)، ويتوافد الملايين منهم الى محافظة النجف الاشرف لزيارة مرقد الإمام علي بن ابي طالب (ع) ابن عم الرسول (ص) لتقديم العزاء بالذكرى الأليمة.

محافظة النجف الاشرف اعدت بهذا الشأن، خطة امنية وخدمية لاستقبالهم، كما اعلنت يوم غد الأربعاء، عطلة رسمية فيها بالمناسبة وفقا لاعلان صدر عن ديوانها امس الاثنين.

المحافظ لؤي الياسري، اوضح ان “الخطة التي سيشارك فيها أكثر من 20 الف منتسب من وزارتي الداخلية والدفاع، ركزت على الجهد الاستخباراتي والعمليات الاستباقية لتأمين المحافظة والمناطق المحيطة بها والطرق المؤدية لها، فضلا عن تسهيل وصول الزائرين إلى المرقد المقدس لأمير المؤمنين (ع)”.

واضاف ان “الخطة الأمنية تسندها اخرى خدمية تنفذها جميع الدوائر التابعة للمحافظة والعتبة العلوية المقدسة”، منوها بان “العتبة المقدسة اعدت أماكن متعددة لاستقبال الزائرين، وأهمها صحن فاطمة (ع) الذي يسع لـ30 ألف زائر”.

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