5 أيام على الانتخابات والتنافس تحول لاستخدام العبوات الناسفة و سحل المعارضين

بغداد/ تميم الحسن

في الايام الاخيرة للدعاية الانتخابية تحول التنافس الانتخابي الى استخدام العنف و”العبوات” ضد المعترضين، فيما تصاعدت التهديدات وبيع بطاقات الناخب. وبدأت المفوضية الخاصة بالانتخابات بفرض غرامات على الخروقات في الدعاية الانتخابية حيث تصدرت بغداد بأكثـر من 30 حالة. واستبعدت المفوضية اكثـر من 6 مرشحين بسبب تلك الخروقات، بينما عاد أحدهم الى السباق واحتفل بإطلاق الرصاص.

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية بـ”التزام الحيادية الكاملة” خلال عملية تأمين الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة بعد 5 ايام.

وستتولى قوات الجيش والشرطة تأمين الانتخابات المقررة في 10 تشرين الأول الجاري، وقبل ذلك بيومين سيكون بوسع تلك العناصر الأمنية، وعددهم نحو مليون شخص، الإدلاء بأصواتهم، وفق ما يسمح به القانون.‎

ووجه الكاظمي، وفق بيان لمكتبه، بـ”منع قيام الضباط بممارسة أي تأثير على الجنود عند ادلائهم بأصواتهم لصالح أي طرف سياسي”.

وأضاف: “على القوات الالتزام بالحيادية الكاملة”. وشدد على “رفض استغلال القوات الأمنية من أي طرف سياسي”. وتابع: “ستتم المحاسبة بشدة على أي شكل من أشكال الاستغلال”.

ويحق لنحو 24 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم بشكل عام من أصل نحو 40 مليون نسمة، وفق أرقام رسمية.‎

عنف الانتخابات

ومع اقتراب يوم التصويت، قال ناشطون في الناصرية (مركز محافظة ذي قار)، ان عبوة ناسفة انفجرت على احد المحال التجارية في المدينة بسبب خلاف على الدعاية الانتخابية.

وبحسب الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي ان صاحب المحل التجاري كان قد رفض تعليق دعاية انتخابية تابعة لـ”الكتلة الصدرية”.

وفي المدينة نفسها نقل ناشطون، مقاطع فيديو عن خلاف شديد بين مواطنين وعاملين في الدعاية الانتخابية لنفس التيار، ما تسبب باطلاق نار على الأهالي وأصيب عدد منهم قبل تدخل الشرطة.

وفي الناصرية ايضا، سُرّب تسجيل صوتي يظهر حديثا بين أحد العاملين في ادارة حملة “الكتلة الصدرية” واحد المواطنين، يرفض وضع دعاية الكتلة فوق منزله. ويظهر في التسجيل تهديد العامل في الحملة الانتخابية لصاحب الدار إذا رفض تعليق الدعاية، وقام بتهديده بـ”طرده من الحي السكني”.

ثم نشرت صور بعد ذلك لشخص تم ربط يديه وقدميه و”سحله” في الطريق، وقيل ان هذا الرجل هو نفسه الذي كان في التسجيل الصوتي.

ايضا نشر بهاء السراي شقيق صفاء السراي أحد ضحايا احتجاجات تشرين، منشورا على صفحة منسوبة للأول يؤكد فيه ترك منزله في بغداد بسبب الدعاية الانتخابية.

السراي كتب في منشوره “أعلن المغادرة من المنزل بلا عودة”، وارفقها بصورة لدعاية انتخابية للكتلة الصدرية موضوعة فوق أحد المنازل، الذي يبدو انه منزل السراي.

وفي أجواء التهديدات، أظهرت مقاطع فيديو دعاية انتخابية للكتلة الصدرية، تشير الى علاقة مرشحي الكتلة بالعبوات الناسفة في الناصرية.

ويقول شاعر شعبي في حفل انتخابي في الناصرية لاحد المرشحين الصدريين، بحسب صفحات نشرت المقطع: “الناصب عبوة بنص الليل احنا مرشحيه”. وفسر مدونون كلمات الشاعر بانها اشارة الى عشرات العبوات الناسفة التي كانت قد استهدفت ناشطين في الناصرية، والتي غالبا ماكانت تنفجر في المساء.

وكانت مصادمات كثيرة قد حدثت بعد انقلاب التيار الصدري عن التظاهرات نهاية 2019، بين المحتجين والتيار الصدري في الناصرية.

سنجار تمنع دخول المرشحين

وفي اقصى الشمال، كشف حزب كردي عن “تجاوزات مسلحين” في سنجار شمال الموصل، ومنع دخول مرشحين الى المدينة. ويسيطر حزب العمال الكردستاني pkk) ) منذ نهاية 2018 على سنجار، بعد طرد الادارة المحلية المنتخبة منذ 2015.

وأكدت اللجنة العليا للانتخابات في الحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان قيام “مجموعة مسلحة غير عراقية في منطقة شنكال (سنجار) بالتهديد وبقوة السلاح بمنع مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني من دخول المنطقة”.

واشار البيان إلى ان هذه القوة المسلحة فرضت نفسها على المنطقة بصورة غير قانونية منذ فترة طويلة ووقفت حجر عثرة في طريق تطبيع الأوضاع وعودة المواطنين الى مناطقهم.

واضاف البيان ان “تقاعس الحكومة الاتحادية ومنظومة الأمن الوطني والجهات ذات العلاقة وإهمالهم إزاء هذه الأفعال غير الشرعية وغير المنطقية لمسلحي الـPKK يثير الاستغراب”.

وطالب البيان الحكومة الاتحادية والمفوضية بـ”وضع حد لتصرفات مسلحي الـ PKK والتجاوزات المماثلة في منطقة شنكال وحدود محافظة نينوى ومحاسبة المخالفين ومعاقبتهم”.

وكانت (المدى) كشفت في وقت سابق عن خروقات في نينوى، من خلال شراء أحزاب للبطاقات الانتخابية، وقيام فصائل مسلحة بـ”تهديد” السكان في حال عدم التصويت لصالح مرشحهم.

وتسود المخاوف في البلاد من احتمال شن تنظيم “داعش” هجمات خلال عملية الاقتراع التي تتم في يوم واحد، أو أن تقوم فصائل مسلحة نافذة بالتأثير على الناخبين أو إجبارهم على الإدلاء بأصواتهم. وتعهدت حكومة الكاظمي مرارا بأنها ستعمل على إجراء انتخابات نزيهة في ظل أجواء آمنة بعيدة عن سطوة السلاح. واكدت قيادة العمليات المشتركة امس، أن 250 ألف عنصر أمني سيشاركون في حماية الانتخابات.

غرامات..

وتقول مفوضية الانتخابات ان هناك نحو “100 خرق” في الدعاية الانتخابية التي تصاعدت منذ منتصف ايلول الماضي. لكن البيانات التي نشرت في موقع المفوضية، أظهرت عقوبات لنحو 60 مرشحا فقط بسبب اساءة استخدام الدعاية الانتخابية.

في بغداد هناك 31 خرقا، وفق بيانات المفوضية، بينهم النائبة المسيحية بيداء خضر وزميلها اسوان الكلداني شقيق القيادي في الحشد الشعبي ريان الكلداني زعيم بابليون، بسبب تثبيت الدعاية الاعلانية بـ”الأسمنت”.

كذلك رصدت المفوضية مخالفات في الدعاية الانتخابية للنائبة عائشة المساري عن تحالف عزم، وظافر العاني عن تحالف تقدم، والنائب خالد العبيدي عن “عزم”.

بالإضافة الى خروقات في دعاية النائب آزاد شفي، ووزير الرياضة السابق عبد الحسين عبطان، ورئيس مجلس محافظة بغداد السابق رياض العضاض.

وفي اربيل رصدت المفوضية وجود 5 خروقات، و7 في واسط، و2 في السليمانية، و10 في المثنى، مقابل واحدة في القادسية.

وفي البصرة تم تغريم مدير تربية البصرة عن حركة اقتدار التابعة لوزير الرياضة السابق عبد الحسين عبطان، بسبب توزيع ميداليات تحمل صورة وتسلسل المرشح.

وكذلك تم تغريم كاظم كزار مرشح عن تيار الفراتين مليون دينار بسبب مخالفات، والفراتين هو تيار جديد تابع لوزير العمل السابق محمد شياع السوداني.

بيع البطاقات

وكانت المفوضية قد أعلنت الغاء ترشيح 7 مرشحين بسبب مخالفات والتورط في شراء بطاقات الناخب، بينهم النائب السابق شعلان الكريم الذي عاد بعد ذلك الى التنافس عقب 3 ايام من القرار بأمر من القضاء.

وأظهرت مقاطع فيديو احتفال النائب بإطلاق الرصاص الحي بين مؤيديه في صلاح الدين، كما اظهرت مقاطع اخرى قيام النائب ليث الدليمي المرشح عن بغداد باطلاق الرصاص ايضا في أحد المهرجانات الانتخابية.

كذلك نشر مدونون صورا للمرشحة بشرى القيسي، مرشحة منفردة عن صلاح الدين وهي تتسلم حقيبة مليئة ببطاقات الناخب مقدمة من أحد شيوخ العشائر.

واظهرت تقارير لـ(المدى) تذبذبا في اسعار بيع بطاقات الناخب من مدينة الى اخرى، وتراوحت الأسعار بين 25 ألف دينار الى 300 دولار.

وقال النائب والمرشح عدنان الزرفي، ان عملية استخدام بطاقات الناخب التي يتم شراؤها بطريقتين للتلاعب بنتائج الانتخابات.

واضاف الزرفي وهو رئيس حركة الوفاء، في تصريحات متلفزة: “هذه البطاقات اما تحجز لدى المرشح ويعيدها لأصحابها في يوم الاقتراع بعد ان يتم نقلهم على حسابه الى مراكز الانتخاب ليتأكد من التصويت لصالحه”.

ويتابع: “أو ان يتم استخدام هذه البطاقات عن طريق (هكرز) دولي يقدمون خدماتهم في مواسم الانتخابات، ويتم إدخال أرقام البطاقات في بيانات الانتخابات للتصويت لصالح مرشح معين”.

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