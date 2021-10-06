بالتنسيق مع الجانب التركي ..العراق يستعد لانتاج العتاد الخفيف والمناطيد

بغداد: جنان الاسدي

تعتزم الهيئة العامة للصناعات الحربية التابعة لوزارة الصناعة، فتح خطوط متخصصة لانتاج العتاد الخفيف والمناطيد العكسرية، لسد احتياجات القوات المسلحة وتقليل عملية الاستيراد، بالتنسيق مع الجانب التركي عن طريق الاستثمار.

وقال رئيس هيئة التصنيع الحربي محمد صاحب الدراجي: إن “الهيئة العامة للصناعات الحربية تعمل على انشاء خطوط لانتاج العتاد الخفيف والمناطيد العسكرية لأغراض أمنية، وذلك بعد الاتفاق مع الجانب التركي بهذا الصدد”.

وأوضح أن “الخطوط الانتاجية سيتم انشاؤها عن طريق الاستثمار، وتشمل نقل التكنولوجيا التركية لخطوط الانتاج العراقية، ويكون التصنيع بأيد محلية لغرض بناء صناعة عسكرية داخل البلاد، وتزويد القوات الامنية بالعتاد والتقليل من عملية الاستيراد”. وبين أن “هيئة التصنيع العسكري تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي لجميع انواع الاسلحة والصناعات الحربية، لاسيما بعد ان شهدت افتتاح عدد من خطوط الانتاج خلال المدة الماضية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط