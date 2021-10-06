تفاصيل إعمار مدينة الصدر: تخصيص أرض جديدة

سيف عبد الله

كشفت الامانة العامة لمجلس الوزراء، عن تخصيص ارض جديدة لتشييد مشاريع اعمار مدينة الصدر عليها، فيما أكد محافظة بغداد انطلاق حملات لاعمار البنى التحتية في المنطقة.

أرض جديدة

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء حيدر مجيد لـ(المدى)، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه بتشكيل لجنة للإشراف على عملية تطوير مدينة الصدر، حيث باشرت اللجنة وعقدت العديد من الاجتماعات ووضعت الخطط والرؤى وتم اختيار الأرض المخصصة وموقعها”. وأضاف مجيد، أن “المرحلة الحالية تشهد وضع التصاميم من قبل إحدى الشركات للستراتيجية الرصينة”، مستطرداً بالقول “سيتم بعدها المباشرة بالإحالة إلى إحدى الشركات الصينية ضمن اتفاقية الإطار الستراتيجي”. وأشار إلى أن “المشروع يتضمن ٩٠ ألف وحدة سكنية، وشبكة طرق ومنشآت حيوية متكاملة، وربطها مع المدن الأخرى”، مؤكداً أن “المشروع سيشجع العملية العمرانية للمدن المجاورة وتشغيل أيادي عاملة عديدة داخل المدينة”. وتابع حديثه بالقول إن “المساحة التي سيقام عليها المشروع فارغة ولن تؤثر على سكان مدينة الصدر حالياً”، مبيناً أنه “تم تقسيم المشروع على مرحلتين”. وبشأن ملف الإعمار في المحافظات، أشار المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء، إلى أن “محافظة ذي قار شهدت قبل أيام حملة لم تشهدها محافظة منذ سنوات”، كاشفاً عن “انطلاق ١٠٢ مشروعا في آن واحد عبر أقضية ونواحي المحافظة”.

حملة جديدة في مدينة الصدر

وفي المقابل، كشف محافظ بغداد محمد جابر العطا، عن انطلاق حملة لتأهيل حي المنتظر، المنطقة التي عانت من نقص الخدمات على مدار فترة طويلة.

وفي حديثه لـ (المدى)، أوضح أن “محافظة بغداد تعمل على توفير جميع الخدمات للاحياء المحرومة، لا سيما مناطق شرقي القناة والتي تدخل ضمن صلاحيات الحكومة المحلية”.

المشروع ينطلق قريباً

من جانبه، أعلن مدير بلدية مدينة الصدر الأولى عادل الساعدي، عن قرب اكتمال تطوير شارع الفلاح بمواصفات عالمية.

الساعدي وفي حديث لـ (المدى)، قال إن “تطوير الشارع سيشهد إضافة النخيل وجزرات وسطية وساحات لوقوف السيارات”.

وأضاف أن “تمويل تطوير شارع الفلاح من أمانة بغداد”، مبيناً أن “عملية تطوير وإعمار مدينة الصدر سيكون قريباً”.

وفي بيان سابق، أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، أن مشروع تطوير وإعمار مدينة الصدر سيكون انطلاقة حقيقية للتطور الحضري لمدينة بغداد.

وأشار إلى “وجود إرادة حقيقية من قبل الحكومة العراقية، وبتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، للمباشرة بالمشروع”.

يذكر أن أمين بغداد، علاء معن دعا الشركات الأردنية المتخصصة والرائدة للمشاركة والتنافس مع الشركات العربية والعراقية الأخرى في تنفيذ مشاريع نهضة بغداد، مشيراً إلى إحالة أكبر عقد استثماري إلى شركتين إماراتية وأردنية.

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