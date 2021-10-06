جامعة عراقية ترفض بحثا عن تأثير احتجاجات تـشـريـن عـلـى مستقبل الأحزاب الإسلامية

بغداد‭/ ‬د‭.‬حميد‭ ‬عبدالله‭:‬

كشف‭ ‬طالب‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الكوفة‭ ‬عن‭ ‬إبلاغه‭ ‬برفض‭ ‬رسالته‭ ‬الجامعية‭ ‬الموسومة‭ ‬‮«‬مستقبل‭ ‬حركات‭ ‬الإسلام‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬احتجاجات‭ ‬تشرين‭ ‬2019‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الطالب‭ ‬علي‭ ‬فائز‭ ‬ان‭ ‬السبب‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬تذرعت‭ ‬به‭ ‬الجامعة‭ ‬لرفض‭ ‬الرسالة‭ ‬هو‭ (‬الحرج‭ ‬والسلامة‭ ‬الفكرية‭).‬

وبين‭ ‬فائز‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬حساباته‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ان‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬قد‭ ‬وقع‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬الرسالة‭ ‬وامتنع‭ ‬آخرون‭ ‬عن‭ ‬التوقيع،‭ ‬وان‭ ‬المشرف‭ ‬على‭ ‬البحث‭ ‬ابلغني‭ ‬أنه‭ ‬سيحصل‭ ‬على‭ ‬بقية‭ ‬التواقيع‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬اشتراطات‭ ‬الشروع‭ ‬بالبحث‭.‬

‭ ‬وعن‭ ‬أسباب‭ ‬اختياره‭ ‬لموضوع‭ ‬احتجاجات‭ ‬تشرين‭ ‬قال‭ ‬فائز‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬حاضرًا‭ ‬فيها‭ ‬مراسلا‭ ‬ومصورًا‭ ‬وموثقًا‭ ‬وكاتبًا‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬محافظته‭ ‬أو‭ ‬المحافظات‭ ‬الأخرى‭. ‬ولكون‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬يُكتب‭ ‬فيه‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬ما‭ ‬يفتح‭ ‬الباب‭ ‬لكسر‭ ‬عامل‭ ‬الخوف‭ ‬والتردد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الطلبة‭ ‬لتقديم‭ ‬دراسات‭ ‬مماثلة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬كتابة‭ ‬رسائل‭ ‬أكل‭ ‬على‭ ‬موضوعها‭ ‬الدهر‭ ‬ولَم‭ ‬تعد‭ ‬نافعة‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬فيها‭ ‬اجترار‭ ‬وتكرار‭.‬

وبحسب‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الكلية‭ ‬فإن‭ ‬السبب‭ ‬الحقيقي‭ ‬لرفض‭ ‬البحث‭ ‬هو‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬الحركات‭ ‬والقوى‭ ‬الإسلامية‭ ‬التي‭ ‬تمسك‭ ‬بزمام‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

ولم‭ ‬يستبعد‭ ‬المصدر‭ ‬تعرض‭ ‬عمادة‭ ‬الكلية‭ ‬للتهديد‭ ‬والضغط‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شخصيات‭ ‬نافذة‭ ‬لها‭ ‬صلة‭ ‬بجماعة‭ ‬الإسلام‭ ‬السياسي،‭ ‬او‭ ‬من‭ ‬فصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بتلك‭ ‬الأحزاب‭. ‬

ويعد‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬حراك‭ ‬تشرين‭ ‬الذي‭ ‬انضم‭ ‬اليه‭ ‬مئات‭ ‬الالاف‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬أمرا‭ ‬غير‭ ‬محبذ‭ ‬من‭ ‬قوى‭ ‬الإسلام‭ ‬السياسي‭ ‬المتهمة‭ ‬بقمع‭ ‬تلك‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬شكلت‭ ‬انعطافة‭ ‬حقيقية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬العراق‭ ‬المعاصر‭. ‬

وكان‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليه‭ ‬القوى‭ ‬الإسلامية‭ ‬قد‭ ‬رفض‭ ‬مقترحا‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬بإرسال‭ ‬جرحى‭ ‬تظاهرات‭ ‬تشرين‭ ‬للعلاج‭ ‬خارج‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تتحمل‭ ‬الدولة‭ ‬تكاليف‭ ‬العلاج‭.‬

وقال‭ ‬الكاظمي‭: ‬بكل‭ ‬أسف‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬موافقة‭ ‬البرلمان‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬علاج‭ ‬الجرحى‭ ‬من‭ ‬النشطاء‭. ‬

لكن‭ ‬الكاظمي‭ ‬وجه‭ ‬مؤخرا‭ ‬بالإسراع‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬الفيزا‭ ‬لإرسال‭ ‬جرحى‭ ‬تظاهرات‭ ‬تشرين‭ ‬من‭ ‬الشلل‭ ‬الرباعي‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭.‬